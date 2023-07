Pontón (BNG) dice que un "grupo gallego fuerte" permitirá al sector naval de Ferrol superar la "discriminación"

El BNG reclama más presupuesto para el PERTE naval y que la mitad se invierta en Galicia

FERROL, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró este martes en Ferrol que solo "un grupo gallego fuerte de la mano del BNG" en las elecciones del día 23 podrá poner "punto final a la discriminación que sufre" el sector naval gallego "por parte del Gobierno central" porque será la "garantía de que va a haber compromisos concretos".

"Un país con futuro", señaló la dirigente nacionalista, "es un país que fortalece su industria" y, en esa línea, recordó que "el astillero que tenemos al fondo (Navantia Fene, la antigua Astano) es un ejemplo de la capacidad que tiene este país pero que está desaprovechada". Así, criticó que la "alternancia de Gobiernos del PP y del PSOE" a lo largo de las últimas décadas se ha sustanciado en "compartir el mismo diseño, que es limitar la capacidad productiva de este país".

En concreto, Pontón se refirió al PERTE naval como un "ejemplo de esa discriminación". Denunció la "dotación presupuestaria insuficiente", lo que considera una "tomadura de pelo" porque "solo prevé inversiones públicas de 310 millones para un sector estratégico para Galicia".

La portavoz nacional del Bloque recordó que del total de los fondos Next Generation "solo un 0,5% se destina a esta industria" y lamentó que las inversiones necesarias para modernizar los astilleros (como el dique cubierto en Navantia) ya absorberían la mitad de esa cantidad. "No es serio que se trate así a nuestro sector: es un paripé de un Gobierno que no está poniendo todos los recursos que necesita para poder enfrentar los desafíos de la modernización y la digitalización", dijo.

En lo que respecta a propuestas concretas, Pontón enumeró "modificar el PERTE del naval y dotarlo de más recursos públicos, que el 50% de esos fondos sean transferidos a Galicia por tener el 50% de la industria naval del Estado, y un centro tecnológico que permita afrontar ese proceso de innovación en Ferrol y Vigo".

Ferrol, añadió, "tiene un enorme potencial, pero necesita que los gobiernos, en vez de ponerle palos en las ruedas, se pongan a ayudar", por lo que asume el compromiso de reclamar un "complejo integral del sector naval" en la ría "que nos permita ser más competitivos en todos los ámbitos de la construcción naval". "Galicia", finalizó, "tiene que votar el 23 de julio en clave de país porque es la manera de que haya soluciones a los problemas que tenemos".

"COMPLEJO INTEGRAL"

Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso y candidato por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, recordó que esta legislatura ha hecho enmiendas a los PGE para "dotar de una partida suficiente de 100 millones para convertir Navantia en un complejo industrial integral que diversificase la actividad e incorporase de forma clara la construcción naval civil porque es donde está el futuro". Rego lamentó que esa iniciativa generase el rechazo de PP, PSOE y Unidas Podemos y, también, que la "gestión centralizada de los fondos europeos penalice a Galicia, donde el peso del sector es más importante".

El diputado nacionalista avanzó en Ferrol que continuará insistiendo "en la necesidad de apostar por el futuro del naval" en toda su amplitud, es decir, consiguiendo recursos para "incorporar la construcción naval civil, diversificar la actividad, tener más capacidad en el área de Reparaciones y poner en marcha un centro tecnológico fundamental para la modernización y desarrollo del sector".