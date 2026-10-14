29N.- Rueda espera que Galicia sea el "motor del cambio" en España y acusa al Gobierno de uso electoral de las acampadas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, atiende a los medios de comunicación. (Imagen de archivo) - Elena Fernández - Europa Press

VIGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que espera que Galicia sea el "motor del cambio" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado al Gobierno de tratar de utilizar electoralmente las acampadas por la vivienda.

En declaraciones a los medios en un acto en Baiona (Pontevedra), el máximo mandatario autonómico ha sostenido que la gente "no aguanta más a este gobierno absolutamente paralizado" y del que cada día se conoce "un nuevo escándalo".

Además, ha censurado las medidas "absolutamente electoralistas" que "rozan muchas veces el ordenamiento jurídico".

Dicho esto, ha recordado que el PP pedía "desde hace mucho tiempo" que se convocasen elecciones toda vez que "la gente está deseando hablar". "Y espero que Galicia sea el motor de cambio", ha destacado.

ACAMPADAS

Preguntado por las acampadas que se registran en Galicia como protesta por la situación de la vivienda, el presidente de la Xunta ha considerado que hay "un intento clarísimo por parte del Gobierno de utilizarlo electoralmente". "Y probablemente haya personas también en esas acampadas, no todas ni mucho menos, que vayan también con esa intención", ha sostenido.

Tras ello, ha pedido a la gente examinar lo que pasó durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez en los que "no hizo absolutamente nada por la vivienda". "No le preocupó en absoluto", ha asegurado para censurar que tuviese "un Ministerio de Vivienda absolutamente inoperativo".

Frente ello, ha puesto en valor las políticas de su Ejecutivo en la materia al promover 4.000 viviendas y habilitar suelo para que se pueda desarrollar vivienda protegida. "Y un gobierno que no ha hecho nada, ahora lo que intenta es que el tema de la vivienda sea algo que le favorezca", ha censurado.

Rueda ha sostenido que la "gente no es tonta" y que "sabe lo que pasó durante estos ocho años". "Y sabe que en vivienda quien ha hecho algo y quien no ha hecho nada", ha finalizado.