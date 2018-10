El 90% de los alumnos aprueba la Selectividad y podrá preinscribirse en las carreras a partir del lunes

Publicado 22/06/2018 19:10:45 CET

Los estudiantes que no estén conformes con su nota de acceso a la universidad podrán reclamar a partir de este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.091 de los 10.024 estudiantes --el 90,69%-- que la semana pasada participaron en la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) la han aprobado, según ha dado a conocer este viernes la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Así, de los 11.443 alumnos que se habían matriculado en las pruebas, tan solo 89 no la realizaron finalmente, de modo que la asistencia a las pruebas se situó en el 99,22% del total.

Los aspirantes han conocido este viernes su nota de acceso a la educación superior, con la que competirán por una de las 11.519 plazas que el Sistema Universitario de Galicia (SUG) convoca para el curso 2018/19: 4.505 en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), 3.810 en la Universidade de Vigo (UVigo) y 3.204 en la Universidade da Coruña (UDC).

No obstante, las notas que la CiUG ha publicado este viernes no serán definitivas hasta el próximo 4 de julio, ya que este sábado se abrirá el plazo para que los alumnos realicen las reclamaciones que consideren si no están conformes con la nota de alguno de los exámenes.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Asimismo, la preinscripción en los grados universitarios se podrá realizar a partir de este lunes, día a partir del cual cada alumno podrá registrar en la aplicación web 'Nerta' un ránking de las cinco carreras que más les gustaría cursar. Este plazo se cerrará el día 3 de julio.

Seguidamente, el día 16 de ese mismo mes se dará a conocer el primer listado de alumnos admitidos en los grados que ellos mismos seleccionaron como preferentes. En el momento en el que la aplicación convoque al estudiante, éste podrá realizar la matrícula en el primer plazo entre los días 17 y 19 de julio.

En cambio, si el alumno no es convocado el día 16, tendrá la opción de esperar a la publicación de hasta otras seis listas de admitidos y plazos de matrícula, por lo que podría ser que hasta el mes de octubre no conociese de forma definitiva el grado universitario al que puede acceder.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN

La nota de acceso a la universidad, como todos los años, se mide entre 0 y 14 puntos. De ellos, 10 puntos constan de dos notas: el 60% --es decir, hasta 6 puntos-- sale de la calificación media obtenida en los dos cursos de bachillerato.

El otro 40% --hasta 4 puntos-- es el resultado de la media de las pruebas de la fase general de la ABAU, que está constituida por las materias troncales --historia de España, lengua castellana, gallega y primera lengua extranjera--, además de una de las de modalidad que el alumno prefiera.

Los 4 puntos a mayores, con los que se sumará el máximo de 14, salen de la fase específica, en la que cada alumno se ha podido matricular de tantas asignaturas de su especialidad como haya considerado. No obstante, solamente cuenta la nota de dos de los exámenes, de modo que suman hasta dos puntos cada uno.