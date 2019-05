Ábalos ve una "referencia" del municipalismo en Bugallo, a quien Caballero emplaza a liderar Santiago

Publicado 15/05/2019 22:29:00 CET

Bugallo pide el voto para que la capital gallega "sea fuerte" otra vez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el candidato a la alcaldía de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, fue "una referencia del municipalismo" de España durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

"Yo fui concejal de Valencia y Pepe Bugallo era una referencia del municipalismo de España, lo que era la proyección de la ciudad, el tema del patrimonio monumental, el artístico", ha señalado este miércoles durante su participación en un mitin en la capital gallega.

Frente a esta gestión, ha criticado a aquellos que "lo vienen a cambiar todo" para que "todo siga igual". "El país está cansado de tanto vendedor de crecepelos, por eso nuestra apuesta es volver rigor, porque gestionar los asuntos públicos es una cosa muy seria", ha subrayado.

Así, Ábalos ha llamado a mantener y ampliar la confianza recibida por el PSOE el pasado 28 de abril para, en el caso de Santiago, volver a situar en la alcaldía a "un referente".

"Los ciudadanos nos dieron mayoritariamente su confianza por nuestra voluntad de procurar el bien de los españoles y de atender sus necesidades urgentes" en los 10 meses de Pedro Sánchez al frente del gobierno.

"OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha asegurado que el próximo 26 de mayo hay una "oportunidad histórica para apostar por un futuro de ilusión de la mano del Partido Socialista". "Los socialistas somos la mejor garantía de una buena política municipal", ha señalado.

Es por eso que, tras lamentar que Santiago perdiese su posición de "referencia" en el mundo tras un mandato que fue "una secuencia de noticias esperpénticas" y otro de "insuficiencia en la gestión", el líder del PSdeG ha apelado a los compostelanos a "abrir una nueva página" en dentro de 11 días.

"Hay una ocasión para que Santiago vuelva a ganar el futuro y para recuperar el liderazgo", ha manifestado Gonzalo Caballero. "Yo no me resigno a que la Galicia que quiero construir no esté liderada por un Santiago fuerte con Bugallo como alcalde".

INTERVENCIÓN DE BUGALLO

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía, Xosé Sánchez Bugallo, ha pedido el voto para que "Santiago sea fuerte otra vez" y, además, ha llamado a ir "casa por casa" para explicar un proyecto centrado en recuperar la potencia de la capital gallega.

Todo ello en un acto que ha abierto la 'número dos' de la candidatura Mercedes Rosón, quien ha tenido un recuerdo especial para la mujer agredida este miércoles por su exnovio en el municipio coruñés de Vimianzo.