Abel Caballero elude aclarar si acudiría a la comisión del Parlamento, que tilda de "ruido político"

Publicado 27/09/2018 14:26:56 CET

El PP critica la "estampida" del alcalde en el pleno y Marea insiste en la necesidad de una comisión municipal

VIGO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tildado este jueves de "ruido político" la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño en el Parlamento de Galicia, y ha eludido aclarar si comparecerá en caso de ser convocado.

Así se ha manifestado el regidor olívico a preguntas de los medios sobre si estaría dispuesto a comparecer en dicha comisión. "No lo estoy siguiendo, no sé, creo que están haciendo algo de ruido político por ahí", ha afirmado Caballero, en relación con ese órgano parlamentario y, con respecto a si comparecería en la comisión, se ha limitado a aseverar, varias veces, que "no es más que ruido político".

Por otra parte, en alusión a las críticas del PP por haberse ausentado del pleno el miércoles, y no haber estado presente cuando se debatió, entre otras, la moción en la que se pedía su comparecencia para hablar sobre el accidente de O Marisquiño, Abel Caballero ha proclamado: "Me da exactamente igual lo que diga el PP".

El alcalde ha justificado su ausencia durante la mayor parte de la sesión plenaria alegando que estaba "trabajando para la ciudad", y manteniendo conversaciones con el secretario de Estado de Medio Ambiente y con el embajador de España ante la UNESCO. Además, ha añadido, aunque no hubiera estado en el Pleno, estaba "asegurado" que saldrían adelante iniciativas importantes, como la exigencia de la obra de captación del río Verdugo.

"Los presidentes y los alcaldes tenemos muchísimas cosas que hacer, ya estaba el portavoz del gobierno y de un grupo que tiene 17 concejales. Un poquito de sentido de la democracia", ha reclamado, y ha incidido en que Núñez Feijóo "tampoco está siempre en el Parlamento". "El presidente va cuando considera, pues el alcalde de Vigo, idéntico", ha sentenciado, y ha añadido que "el PP no estaba cuando dieron clase de democracia".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Mientras, la portavoz del grupo municipal del PP, Elena Muñoz, ha afeado a Caballero que hubiera "huido en estampida" a los 15 minutos de iniciarse el pleno, y que "no tuvo valor para estar presente" cuando su grupo de gobierno "decía que no a su comparecencia para dar explicaciones por el accidente de O Marisquiño".

"Salió corriendo porque no quiere dar la cara, está despegado de la realidad y vive en un mundo paralelo, se niega a admitir ningún problema en la ciudad", ha recalcado, y ha exigido al alcalde que "respete" a las instituciones y "a las personas", porque "nadie" está por encima de eso, "por mucha mayoría absoluta que tenga.

Asimismo, con respecto a la comisión del Parlamento gallego, ha expresado su esperanza de que "las preguntas tengan respuesta" y "que se depuren las responsabilidades políticas". "Eso es por lo que está completamente aterrado, en pánico, el alcalde de Vigo, y le lleva a actuar de forma errática e incomprensible", ha aseverado.

COMISIÓN MUNICIPAL

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha advertido de que el Parlamento de Galicia "no es el sitio" para que el alcalde dé explicaciones sobre el accidente, sino que Caballero debería comparecer en una comisión de investigación municipal (que el gobierno local vetó con su mayoría absoluta).

No obstante, ha precisado, la Cámara gallega sí puede ser el escenario adecuado para que se diriman las responsabilidades del Puerto de Vigo en el siniestro, y ha insistido en que las comisiones de investigación "no son para criminalizar".