La abogada de la familia de Samuel, sobre la paliza mortal: "Eran perfectamente conscientes de la gravedad"

La abogada de la familia de Samuel Luiz, Esther Martínez, ha manifestado que los cinco acusados -- cuatro hombres y una mujer -- por la muerte del joven en julio de 2021 en A Coruña eran "perfectamente conscientes de la gravedad" de los hechos.

"Se nos dice que no querían matarle y entonces qué querían, mandarle a la UCI, dejarle en silla de ruedas y romperle todos los huesos", se ha preguntado ante el Tribunal del Jurado, en la Audiencia Provincial de A Coruña, y a los que ha pedido que emita un veredicto de culpabilidad.

"A lo largo de estos 170 metros cuando Samuel huía, cuando no tenía fuerzas y se quejaba, no detuvieron el ataque hasta que cayó al suelo", ha dicho la letrada, que ha rechazado que Catherine S.B. tratarse de evitar los golpes.

"Seis personas atacando, no cabe decir que no tenían intención de matar", ha insistido la letrada, que asegurado que los acusados "no era la primera vez que participaban en peleas".

