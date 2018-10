El abogado del maquinista acusa al portavoz del PP en la comisión de Angrois de tener "determinadas" las conclusiones

Publicado 23/10/2018 16:03:36 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del maquinista del tren que en julio de 2013 se accidentó en Angrois (Santiago), Manuel Prieto, acusa al portavoz del PP en la comisión de investigación del Congreso, Celso Delgado, de tener "determinadas" las conclusiones, algo que ve "demostrado" por una conversación que mantuvo con una técnica de Adif al término de su comparecencia.

En concreto, Prieto denuncia que el parlamentario popular dice "una cosa en público y otra por detrás", por las palabras que intercambió con la experta en ERTMS de Adif Alejandra Pérez, al finalizar su intervención el pasado 29 de septiembre.

Ya en la puerta de la sala de la comisión, acabada la sesión de aquel día, el parlamentario se acercó a esta técnica de Adif, visiblemente afectada tras su participación en la misma, y le aseguró que "no hay nada que decir" porque, "además, desgraciadamente el accidente se produce porque se dobla, más que se dobla, la velocidad". "El señor se distrae con una llamada que dura 140 segundos", le señala en esa charla informal.

Según ha explicado Prieto en declaraciones a Europa Press, él estaba viendo esa comparecencia ese día y no cortó el vídeo cuando finalizó. Al observar como la técnica de Adif estaba llorando, se puso los cascos y, según afirma, es en ese momento cuando escuchó las palabras de Celso Delgado.

"BASTANTE TENGO CON SABER DE LO MÍO"

De acuerdo con el vídeo difundido por el letrado (y también con el que todavía se puede consultar en la web del Congreso), Alejandra Pérez, una vez ha dejado la mesa de comparecencias y en la puerta de la comisión, comenta --cuando el micrófono debería estar ya cerrado-- que "el sistema ferroviario es muy complejo" y que ella "bastante" tiene con saber de lo suyo.

El diputado del PP le contesta valorando el trabajo de los técnicos y añade: "Además, desgraciadamente, el accidente se produce porque se dobla, más que se dobla, la velocidad. El señor se distrae con una llamada que dura 140 segundos".

"NO FORMAR EL PRIMER DÍA LAS CONCLUSIONES"

El abogado del maquinista contrapone estas palabras con otras pronunciadas por el portavoz del Partido Popular, ya a micrófono abierto, en las que destaca que es preciso "no formar el primer día unas conclusiones de lo que han sido las causas del accidente" y pide dejar "a salvo la presunción de inocencia de todas las personas".

"Este señor tiene determinada que toda la culpa es del maquinista", critica Prieto, para quien a Delgado "no le interesa ninguna otra verdad". Censura, de hecho, que a su juicio está "haciendo de abogado defensor de Renfe y Adif" y de "fiscal acusador del maquinista".

"Ese vídeo lo demuestra, le dijo a la técnica de Adif que está claro qué es la causa", subraya. Por eso, bajo su punto de vista, el popular "no está habilitado para estar en una comisión de investigación que pretende conocer toda la verdad" sobre el accidente, con el objetivo de tomar luego medidas para que no se vuelva a repetir.

Añade que "si esta es la posición de su partido, está obedeciendo", pero que "si el PP está por la labor de saber todas las causas, debería tener a alguien objetivo" en este órgano.

RÉPLICA DE DELGADO

Por su parte, el diputado del PP, consultado por Europa Press, ha replicado que ve "poco serio" y "poco profesional" lo que interpreta como un intento de "crear polémica donde no la hay". "¿Por qué no dejamos trabajar a los comisionados con libertad y respeto?", se pregunta.

"No van a mermar ni influir en mi capacidad para trabajar en la comisión", destaca, antes de constatar que las conclusiones "no están tomadas" y asegurando que se establecerán una vez escuchadas todas las partes y leídos todos los documentos. "Para otros sí, para mí no están hechas desde el primer día", incide.

Desde su punto de vista, "es el colmo" que se le acuse de falta de objetividad por una conversación "privada" en la que hablaba con una compareciente que estaba "compungida" y "toda triste, destrozada" tras su intervención. Aclara además que "no la conocía ni la había visto" en su vida.

Además, defiende que lo que le dijo en ese momento sobre el exceso de velocidad "es lo que dice el informe de la CIAF", un documento "oficial", aunque descalificado por la Agencia Ferroviaria Europea. "No hay nada que sea descalificatorio", recalca. El exceso de velocidad y la distracción, añade, son un "dato objetivo" que "no pone en cuestión nadie", más allá de las causas que puedan concurrir o no a mayores.

Además, Delgado reprueba que "todos los portavoces están constantemente sentando conclusiones sobre cómo ven ellos el accidente, por supuesto todas las personas que están en la línea de lo que defiende el abogado del maquinista" y "nadie les pone en entredicho".

Por todo ello, en suma, rechaza "polémicas" y llama la atención sobre la necesidad de "tomarse en serio" la labor de la comisión de investigación.