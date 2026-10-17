Sin acuerdo de las izquierdas en Galicia: Sumar y EU se unen en Frente Amplio con Podemos fuera

Archivo - (I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz; la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; el portavoz de la comisión promotora de Sumar Galicia, Paulo Carlos López y la port - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero, Partido Verde y varias agrupaciones municipalistas han alcanzando un acuerdo para concurrir juntos bajo las siglas del Frente Amplio en las circunscripciones gallegas en las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Podemos se queda fuera pese a que aseguran que no han puesto condiciones de puestos y que "el acuerdo se intentó hasta el final".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de ambas partes, que poco antes de las 00.00 horas reconocían el fracaso de las negociaciones.

Fuentes de Sumar han asegurado que han tendido la mano "hasta el final de forma generosa" y ha instado a otras fuerzas a "dar explicaciones ante el electorado de las razones por las que se han quedado fuera".

Del mismo modo, han recordado que este sábado el Frente Amplio celebra un acto en Madrid en el que se darán cita partidos como Més, Compromís, Chunta o Nueva Canarias. "Ahora toca concentrar el voto en el Frente Amplio, Fronte Ampla en Galicia", han destacado.

Por su parte, desde Podemos Galicia han asegurado que no han reclamado puestos, sino "simplemente llegar a un acuerdo para presentarse juntos".

Estas mismas fuentes han indicado que desde la dirección estatal pidieron que en Galicia se intentase un acuerdo hasta el último minuto, después de que se lograsen en las últimas horas en comunidades como València y las Islas Canarias, pero finalmente no ha sucedido en Galicia.

Sin embargo, han culpado en este caso a la dirección estatal de IU, que, han apuntado, "no ha permitido el acuerdo" en Galicia.

Además, han lamentado que finalmente no haya candidatura única, subrayando que querían "crear un espacio propio en Galicia fuera de las dinámicas de Madrid". "Esa era nuestra pretensión desde Podemos Galicia y contábamos con todo el respaldo de la dirección estatal, que siempre respetó nuestra autonomía política", han afirmado.

En las últimas elecciones generales, Sumar logró dos escaños en Galicia, uno por la provincia de Pontevedra, ocupado por la ahora líder estatal, Verónica Martínez Barbero, y otro por A Coruña, que ocupó en un primer momento Marta Lois y a continuación Manuel Lago, exdiputado autonómico próximo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.