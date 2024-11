El acusado de intentar quemar a su pareja en A Estrada declara que lo hizo para "asustarla" y niega insultos o golpes.

La mujer asegura que él le dijo que "se iban a morir juntos" y que la agarró para tratar de impedir que saliese de la casa

El acusado de intentar quemar viva a su pareja en A Estrada (Pontevedra) en septiembre de 2023 ha asegurado que lo hizo para "asustarla" y ha negado que la hubiese insultado o golpeado.

Así lo ha señalado este martes durante su declaración ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde ha indicado que llevaban unos 15 años juntos, pero hacía tiempo que ya no compartían habitación. El día de los hechos, según sus palabras, no habían discutido.

Preguntado por si la insultaba o la golpeaba, él insistió en que no, pese a que sí existió una orden de alejamiento previa sobre la víctima, aunque después volvieron a retomar la relación sentimental. Además, él expresó que lo que la mujer quería era "que la metiese en los papeles de la casa", debido a que estaba solo a nombre del varón.

Tras indicar que era su pareja la que hacía la comida y limpiaba la casa y que él "pagaba las facturas" de la vivienda, el hombre ha reconocido que esa noche sí vertió gasolina por la casa y prendió fuego a la misma.

Según su relato, solo tenía "dos vasos" de gasolina que usaba para sus aparatos de jardín, la cual vertió por la planta alta de la vivienda y por las escaleras que conectan con la planta baja.

Preguntado por qué lo hizo, no dio una explicación concreta, pero relató varios hechos ocurridos meses antes, durante los cuales la mujer se había ido varias semanas de casa sin preguntarle a él si quería ir, quedándose solo "a cargo de todo" (refiriéndose a animales y huerta). Además, ha reconocido que "no le parecía bien" que casi ni hablasen y que ella no durmiese con él.

Aún así, el procesado indicó que cuando prendió la gasolina ella ya estaba fuera de casa. Finalmente, se quemó un escalón de la escalera, sin que llegase a prender el resto de la casa.

"ME DECÍA COSAS MUY FEAS"

Tras él, acudió a declarar su expareja, quien relató el trato que el varón le daba "cuando bebía", indicando que le decía "cosas muy feas": "hija de puta, puta, solo trabajaste de puta".

Durante su declaración, ha explicado que el hombre bebía "desde la mañana" y que volvió con él tras un parón en su convivencia de algo más de un año porque ella "no tenía donde vivir", ya que no tiene casa y reside en la de él, incluso a día de hoy.

La supuesta víctima ha indicado que ella estaba viendo la televisión en su habitación, cuando escuchó al hombre asegurar que iba a quemar la casa y que "iban a morir los dos juntos", por lo que salió del dormitorio y lo vio echando gasolina. Así, llamó a la Policía, valoró la opción de saltar por la ventana y finalmente decidió correr y bajar las escaleras y salir de la casa.

Una vez abajo, siempre según su discurso, el hombre también habría bajado y habría prendido el fuego. Al ver el humo, ella habría vuelto a entrar para tratar de ayudarlo a salir, momento en el cual él habría tratado de agarrarla para impedir que saliese de nuevo, incluso dándole un golpe en la cara. Sin embargo, ella le apretó el brazo y logró zafarse.

Agentes de la Guardia Civil también han acudido esta mañana al juicio, relatando los "claros" signos de haber consumido alcohol que presentaba el hombre, el cual se puso violento con ellos cuando le comunicaron que iba a ser detenido.

Uno de los peritos también indicó que no existió "gran riesgo" para la vida de las personas, debido a que el fuego fue prendido en la planta de abajo y no se propagó por el resto de la casa.

Por su parte, una médica forense indicó que, pese a la ingesta de alcohol, el varón presentaba una "comprensión intacta" y entendía los riesgos de lo que estaba haciendo, aunque sí tenía una "afectación leve del control de la conducta".

Tras todas las declaraciones, tanto Fiscalía como la acusación particular mantuvieron sus peticiones de pena, 12 y 16 años respectivamente, mientras que la defensa pidió la absolución del varón, insistiendo en que los hechos ocurridos se limitan a daños en su propia vivienda sin intención de provocar el fallecimiento de la mujer.

CASO

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de septiembre de 2023. El caso procede del Juzgado de Instrucción nº1 de A Estrada y, según explica Fiscalía en su escrito de calificación, en el momento de los hechos la pareja mantenía una relación desde hacía más de 12 años, conviviendo en una casa en A Estrada, propiedad del acusado. Con todo, al final de su relación ya dormía en habitaciones separadas.

Durante este último periodo, apunta, el hombre mostró "celos exagerados e irracionales" hacia la mujer, "desvalorizándola y humillándola de forma constante con insultos, gritos y estallidos verbales de violencia".

Así, en torno a las 00.10 horas, el acusado, que sabía que su entonces pareja se encontraba en su dormitorio ubicado en la planta superior de l vivienda, subió provisto de una garrafa de gasolina, que comenzó a verter frente a la puerta del dormitorio mientras le gritaba que la "iba a matar" y que "morirían juntos".

El procesado hizo lo mismo en las escaleras interiores del inmueble hasta llegar a la planta inferior. En la actualidad, el acusado está en prisión provisional.