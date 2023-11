El acusado de matar a una mujer en Oza-Cesuras (A Coruña) apunta a otra persona y niega que actuase por venganza

Solo admite que fue a robar a la vivienda y haber perseguido a la víctima



A CORUÑA, 16 Nov.

El acusado de disparar mortalmente a una mujer en su vivienda de Oza-Cesuras (A Coruña), en enero de 2021, ha rechazado ser el autor del crimen y que lo hiciese por venganza, según sostiene Fiscalía, mientras que solo ha admitido haber acudido a la casa a robar y haber perseguido a la víctima.

Además, ha argumentado que acudió con otra persona, a la que atribuyó el arma con la que, según los investigadores, se disparó mortalmente a la mujer, a la conocía por la relación personal que mantuvieron su esposa y el marido de la fallecida.

Ha sido en el juicio, con Tribunal del Jurado, que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. Al inicio del mismo, y a la espera de su declaración, que se pospuso hasta el final de los testimonios de testigos y peritos, el procesado se declaró culpable de acceder a la vivienda para robar, pero no de la muerte de la mujer, de la que culpó a un conocido.

Según Fiscalía, el hombre, detenido tras los hechos oculto en unos matorrales y con abundantes manchas de sangre en su ropa, accedió de manera sorpresiva y armado a la casa, persiguió a la mujer y le disparó en el cráneo. Lo habría hecho "motivado por un fuerte ánimo de venganza por motivos laborales, cuyo germen es una relación personal entre la mujer del acusado y el marido de la víctima".

Ambos, en su declaración como testigos, reconocieron la existencia de la misma, pero precisaron que fue por whatsapp, contando sus "problemas conyugales" y que le pusieron fin cuando se enteraron sus respectivas parejas.

VERSIÓN DEL ACUSADO

Durante la vista, el procesado ha asegurado que por este motivo conoció a la fallecida. También ha justificado su presencia en la vivienda de ella con otra persona -- según su relato, un implicado al que no denunció tras su detención por miedo -- para robar porque pensaba que no había nadie en el domicilio y creía que había cosas de valor para "vender rápido".

Sobre los hechos, únicamente ha admitido haber perseguido a la mujer "para que no avisara a la Policía", pero ha negado haber disparado o haber llevado el arma, cuestión que ha atribuido al otro individuo. "Escuché una cosa fuerte y seca y no le di ninguna importancia porque pensé que eran las tejas al caer, me asomé y la vi tirada en el suelo", ha apostillado sobre el disparo que recibió la víctima.

El encausado, que ha alegado ser consumidor de drogas, ha argumentado que escuchó dos veces pedir ayuda a la mujer, que también saltó, según el Ministerio Público, hacia el exterior de la vivienda en su huida del hombre.

"A ella no me acerqué para nada, estaba pensando en mí porque ya no podía andar", ha sentenciado sobre la secuencia de hechos que ha relatado en la vista desde que entró a robar y ambos cayeron, ella según las acusaciones, para tratar de huir y él para perseguirla. También ha justificado los restos hallados en su ropa con un intercambio de prendas con la persona que, según él, le acompañó a la casa.

PERICIALES

En esta misma jornada del proceso, declararon también especialistas en balística de la Guardia Civil que confirmaron que la pistola intervenida, y con la que, según concluyó la investigación, se disparó a la mujer, estaba "manipulada".

"El cañón es artesanal", han precisado después de que un expolicía al que pertenecía asegurase que estaba inutilizada. Esta declaración ha ido en la misma línea de las conclusiones de un informe del arma, que sostiene que fue "modificada" de sus condiciones iniciales de fabricación.

Respecto a la procedencia de la pistola, el nieto del propietario inicial reconoció haberla intercambiado por 'porros' y su dueño final explicó que acabó en la basura tras un desahucio.

PENAS

Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato y tres años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Por su parte, la acusación particular solicita prisión permanente revisable por el asesinato, además de penas de prisión por tenencia ilícita de armas y allanamiento.

Como el Ministerio Público descarta la implicación de otro hombre, como sostiene la defensa. Esta parte pide de dos a cinco años por tentativa de robo con violencia en casa habitada.