El acusado de matar a una mujer en Oza-Cesuras se declara inocente y dice que solo fue a su casa a robar

Fiscalía, que apunta a una venganza, pide 28 años de cárcel y la acusación particular prisión permanente revisable



A CORUÑA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a una mujer, en enero de 2021, en su casa de Oza-Cesuras (A Coruña) se ha declarado inocente del asesinato que se le imputa, en el juicio que ha comenzado en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, con Tribunal del Jurado.

"Me declaro inocente de lo que se me acusa, pero culpable de haber ido a robar a esa casa", ha expuesto en esta primera sesión de la vista, aunque su declaración será al final, una vez que tengan lugar los testimonios de guardias civiles, testigos y peritos.

Antes, la fiscal, que pide una pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato y tres años de cárcel por tenencia ilícita de armas, ha explicado, ante el Tribunal del Jurado, sus argumentos por los que solicita la condena.

"Este es un crimen motivado por un fuerte ánimo de venganza por motivos laborales cuyo germen es una relación personal entre la mujer del acusado y el marido de la víctima".

"UNA CACERÍA", SEGÚN FISCALÍA

"Lo que allí se produjo fue una cacería", ha dicho sobre cómo transcurrieron los hechos ese día y para sostener, además, que "el acusado en cuanto tuvo la ocasión la mató". "No había nada revuelto, no se llevó ni un tenedor de esa casa", ha añadido para rechazar que el motivo fuese el robo.

Por su parte, la acusación particular ha argumentado que "hay pruebas" de que el acusado "actuó solo, con un plan preconcebido y asegurando de manera certera la muerte de la víctima". "Pido la pena máxima porque existen múltiples pruebas", ha señalado respecto a su solicitud de prisión permanente revisable por asesinato, además de tres años por tenencia ilícita de armas y otros seis por allanamiento.

OTRO IMPLICADO, SEGÚN LA DEFENSA

Por el contrario, la defensa ha sostenido que hubo "otras alternativas" en relación a este caso "que no han querido ser investigadas". "No encuentran residuo de disparo en las manos, aparece ADN de un tercer varón no identificado en el cuerpo de la víctima y una pisada de huella de zapato" que, ha recalcado, "no era" del acusado.

Sobre esta afirmación, el único agente de la Guardia Civil que ha prestado declaración en esta jornada, ha confirmado que había una pisada sobre el pijama de la víctima y que, al cotejarlo, se ratificó que no correspondía al acusado. "Por la calidad de la huella no se podía investigar de qué calzado procedía".

En esta sesión, sobre el procesado, su letrado también ha dicho que en el momento de los hechos era toxicómano y que iba acompañado por otra persona "para realizar un robo", pero que, en su primera declaración, no dijo el nombre de este individuo por "miedo" a represalias.

Por ello, la defensa solicita para el encausado una condena de prisión "de un arco de dos a cinco años" por una tentativa de robo con violencia en casa habitada.

RELATO DE LOS HECHOS

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que, sobre las 18,50 horas del 15 de enero de 2021, el acusado "accedió sorpresivamente y armado" al domicilio de la fallecida, ubicado en el citado municipio coruñés, "con la intención de acabar con la vida" de ella.

Sobre lo sucedido, explica que la víctima "se encontraba frágil y convaleciente de una operación a la que había sido sometida esa misma semana" y que se encontró con el hombre. En ese momento, se produjo por parte de este una persecución, desde la entrada de la propiedad hasta la planta superior, tratando de huir la mujer.

"Así, seguida en todo momento por el acusado, intentó escapar saliendo por la ventana del cuarto de baño de la planta superior de la vivienda, que se abre sobre el tejado del garaje del inmueble, atravesó el citado tejado y, tratando de salvarse del ataque del acusado, desde esa altura, saltó al suelo y cayó", recoge el escrito de calificación fiscal.

SIN POSIBILIDAD DE DEFENSA

Tras ella, lo hizo también el hombre. "En ese mismo lugar, con la víctima lesionada y débil y, con la finalidad de darle muerte, sin posibilidad alguna de defensa, le disparó mortalmente en el cráneo con el arma de fuego que portaba, una pistola semiautomática".

"El disparo por arma de fuego y la perforación craneal fueron la causa de la muerte", concluye el Ministerio Fiscal que pide penas que suman 28 años de prisión.

En concreto, considera estos hechos constitutivos de un delito de asesinato, por el que solicita una pena de 25 años de prisión, y otro de tenencia ilícita de armas, por el que pide tres años de cárcel. También plantea el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima, entre ellas su hijo y su marido.

INVESTIGACIÓN

Inicialmente, sobre este caso, las hipótesis de la investigación se centraron en que el hombre entró en la vivienda con la intención de robar y pudo ser sorprendido por la mujer, aunque luego se descartó y se apuntó a que el acusado, vecino de Culleredo, la conocía.

El presunto autor de los hechos fue detenido tras ser localizado oculto en unos matorrales, con abundantes manchas de sangre en su ropa. En un primer momento, intentó despistar a los agentes indicando que se encontraba paseando por la zona y se había lesionado en un pie, según apuntó la Guardia Civil. Poco después entró en parada cardiorespiratoria y tuvo que ser trasladado a un hospital.