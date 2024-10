Acusados del crimen de Samuel grabaron unos meses antes un vídeo con expresiones como "maricas de mierda" en una canción

A CORUÑA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acusados por la paliza mortal a Samuel Luiz, ocurrida en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés, grabaron unos meses antes un vídeo en el que aparecen algunas personas encapuchadas y con armas blancas, cantando una canción que recogía expresiones como "maricas de mierda".

Y es que las testificales se han centrado este jueves, en la décima jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, en el repaso del visionado de imágenes y análisis de teléfonos por parte de los agentes que se encargaron de esta parte en la investigación policial.

Uno de ellos ha confirmado que "no se observa una intoxicación etílica o un consumo que pueda hacer que se caigan o tropiecen", ha dicho sobre el momento en que los acusados estaban en el reservado de un local de ocio, en cuyo exterior se produjo, según las acusaciones, la primera agresión a Samuel.

Este policía ha ratificado que por las imágenes se ve a Alejandro F.G. "camuflando una botella en la chaqueta" cuando se van a ir, después de que a Diego M.M. por su comportamiento le echasen del mismo y después de que algunos testigos asegurasen que oyeron durante la agresión al fallecido rotura de cristales.

VOLCADO DE TELÉFONOS

Ya sobre el volcado del télefono de Kaio A.S.C., ha indicado que, tras la agresión, "hay una repetición de llamadas", más de 20, ha precisado la fiscal sobre el contenido de la investigación. "Kaio trataba de buscar gente que le secundase en la idea de lavar su imagen", ha apuntado por las acusaciones en redes sociales "de que había participado".

También ha ratificado conversaciones posteriores tras los hechos con los acusados y mensajes en redes sociales como: "No tengo nada que ver, las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos asesino".

En esta sesión se ha escuchado una canción de rap y que había en un vídeo recuperado del móvil de este acusado. En él, procesados, junto a otras personas, se grabaron, en abril de 2021, -- ha precisado el policía -- con armas blancas como una navaja automática y un machete, además de un palo y con algunos encapuchados.

El responsable de la investigación la calificó, en su declaración de este miércoles, como una "premonición" de lo que luego sucedió con Samuel por su "exaltación de la violencia". En ella se oye, entre otras partes, 'dando duro, que tú te vas para el suelo'.

Preguntado por una de las defensas si se hacía referencia a la homosexualidad ha contestado que "maricas de mierda, están hablando falsos". No obstante, el abogado ha incidido en sus preguntas ante el agente en que estos son temas "recurrentes" en letras de grupos y cantantes conocidos.

Ha sido el letrado de Alejandro M.R. quien como el de Kaio A.S.C. han centrado sus preguntas en tratar de ratificar que sus clientes no golpearon a Samuel, según sostienen. Este agente especificó del segundo que este decía que "separó" y que "no tocó" a la víctima en redes sociales.

Ya sobre el vídeo y cuestionado si son "hipótesis" lo que plantea en relación a si todos los procesados cantan la canción o exhiben armas, ha admitido que sí, al rechazar las defensas una posible relación con los hechos.