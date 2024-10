Los acusados por la muerte de Samuel Luiz niegan su participación en la paliza mortal y piden su absolución

A CORUÑA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de los cinco acusados por la muerte de Samuel Luiz, en julio de 2021 a la salida de un local de ocio en el paseo marítimo coruñés, han negado la participación de sus clientes en la paliza mortal y han reclamado su absolución.

Se trata de Diego M.M., Catherine S.B., Kaio A.S.C., Alejandro M.R. y Alejandro F.G., para los que se piden penas que oscilan entre los 22 y los 27 años de cárcel por delito de asesinato con enseñamiento y alevosía. Para los dos primeros, se incluye también la agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima y al tercero se le suma el presunto robo del móvil de Samuel.

Sus abogados han insistido en que no son responsables del delito que se les imputa y, aunque, "aún negando la participación" -- así lo ha asegurado el letrado de Alejandro F.G. en relación a su cliente en concreto-- han incidido todos en el consumo de alcohol y en algún caso también de drogas.

"No hay ilícito penal", ha manifestado el letrado de Alejandro M.R., que permanecía en el juicio con mirada baja frente a otros que se encontraban con mirada ausente o sin mirar directamente al jurado. "No es responsable de delito alguno", ha apostillado el de Kaio A.S.C.

En el caso de Catherine S.B., su letrado ha aseverado que "desconocía" si Samuel era homosexual y ha indicado que "no participó en el forcejeo entre Samuel y Diego". "Ni siquiera lo alentó", ha indicado respecto a lo que argumentan las acusaciones: Fiscalía, la acusación particular -- la familia -- y la popular, el colectivo LGTBI Alas Coruña. "Cuando comienza la agresión no realiza acto de apoyo, al contrario rogó a los agresores que pararan", ha añadido.

El abogado de Diego M.M. ha aludido a una adicción al alcohol y ha asegurado que fue "ajeno a los golpes múltiples que terceras personas hicieron" para sostener que "no persiguió ni golpeó" a la víctima en la citada persecución.