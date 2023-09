El alcalde de Ourense pedirá a Rueda que la Xunta asuma su iniciativa de abrir los colegios fuera del horario de clase

Jácome reconoce que el Consistorio "no puede seguir" con el programa por su coste y apunta a la Administración autonómica: "Son sus centros"

OURENSE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, solicitará personalmente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, duranta la reunión prevista para la próxima semana, la petición de que la Administración autonómica asuma la apertura de los centros educativos de la ciudad fuera del horario escolar, para que los niños empleen las instalaciones para actividades deportiva u ocio.

Así lo confirma el Ayuntamiento en un comunicado emitido una semana antes de ese encuentro entre ambos, está previsto --según trasladó la Xunta a principios de septiembre-- para el próximo viernes, 6 de octubre.

La iniciativa del Consistorio ourensano "fue un éxito de participación" y, por ello, pone de manifiesto la necesidad de darle continuidad. No obstante, señala que tiene un elevado coste económico "por importe de 400.000 euros anuales" y esta cifra, a juicio del gobierno municipal, debería ser asumida por la Xunta de Galicia, puesto que es la administración titular de los centros.

"Ponemos la pelota en el tejado de la Xunta para que abra los colegios por las tardes y estén al servicio de los ciudadanos", ha dicho Pérez Jácome, esgrimiendo que ya trasladaron la demanda al Ejecutivo autonómico sin obtener respuesta, por lo que la solicitará directamente ante el presidente de la Xunta de Galicia.

Ha insistido en que el Ayuntamiento hizo este programa piloto y no lo va a mantener porque entiende que es competencia de la Xunta. "Son sus colegios, no podemos seguir con ese programa que tiene un coste de 400.000 euros anuales. Ahora tiene que darle continuidad a la Xunta, nosotros no", ha reiterado el regidor municipal.

EL PSOE ACUSA "DESINFORMACIÓN"

Por su parte, el PSdeG-PSOE ourensano lamenta que el alcalde califique de éxito este proyecto cuando apuntan que ya durante el mes de julio "los centros estaban cerrados y tampoco se ofertaba conciliación desde los centros cívicos".

"Desde el principio, la desinformación y la improvisación fue la tónica, lo que refleja la falta de rigor por parte de los responsables dejando a los ourensanos sin una de las alternativas de ocio saludable", señala la edil Cristina Cruz.

Asimismo, la socialista censura que el programa tardó en ponerse en marcha y "se suprimió en las vacaciones, pese a ser una medida contemplada también para la época estival".

En este sentido ha criticado que el regidor municipal "pretenda ahora que el Partido Popular se haga cargo" del programa 'Educocio' y "se desentienda de las necesidades de las familias" argumentando que "no hay dinero suficiente mientras pretende aprobar una modificación de crédito de 425.000 euros para el alumbrado de Navidad". "No podemos estar más en desacuerdo con sus prioridades a la hora de gobernar", ha remarcado la concejala.