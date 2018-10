El alcalde de Pontevedra reitera que ENCE representa "un porcentaje muy pequeño" del empleo del municipio

Publicado 11/02/2018 18:07:08 CET

Fernández Lores vuelve a incidir en que no se pueden relacionar los conceptos "empleo" y "riqueza" con la pastera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha vuelto a asegurar que Ence "ocupa un espacio que no debería" y que su impacto en los puestos de trabajo del municipio representa "un porcentaje muy pequeño", por lo que, a su juicio, no se pueden ligar los conceptos "empleo" y "riqueza" con la pastera de Lourizán.

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, el regidor nacionalista ha incidido en que la única salida al conflicto es que tanto Ence como Elnosa abandonen la Ría de Pontevedra.

Fernández Lores también se ha referido a los comicios locales del próximo año en los que podría encadenar su quinto mandato consecutivo al frente de una alcaldía a la que accedió en el año 1999.

Y es que el del BNG ya expresó hace casi un año su intención de repetir como candidato en las municipales de 2019. De hecho, que lo hiciese público con tanta antelación no gustó en su círculo personal, como ha comentado este domingo.

"Ya se puede decir públicamente: a mi gente no le gustó nada que dijera que me presentaba con tanto antelación, por lo tanto no voy a decir absolutamente nada más hasta las próximas elecciones", ha remarcado.

VE AL BLOQUE EN ASCENSIÓN

Para el regidor pontevedrés, el Bloque se recuperará en 2019 del varapalo sufrido en las urnas hace tres años, aunque reconoce que "otra cosa es que para dar un salto y estar gobernando en otras ciudades no va a ser muy fácil".

De este modo, cree que "la línea de trabajo seria y rigurosa" mantenida desde la llegada a la portavocía nacional de Ana Pontón hará que el BNG recupere terreno y cuente "con representación en todas las ciudades".

"Otras fuerzas políticas emergentes creo que no están en ese proceso de crecimiento que nos puede impedir a nosotros tener una representación más amplia", ha manifestado en alusión a las 'mareas' municipalistas, de las que cree que generaron "más expectativas de lo que la realidad está deparando".

Así, Fernández Lores ha teorizado con que, a su juicio, las mareas no ofrecen "un proyecto claro", "experiencia de gobierno" o "propuestas un poco más serias y rigurosas". Frente a ello, ha contrapuesto a un Bloque con "una historia detrás" y "unos planteamientos perfectamente definidos de defensa del país".

"No creo en las 'mareas' ni creo en que pueda haber ese acuerdo entre distintas fuerzas con, además, obediencia estatal. Yo no apuesto por eso", ha remarcado el nacionalista.