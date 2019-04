El alcalde de Santiago sigue sin posicionarse ante las generales: "El voto es secreto"

Publicado 17/04/2019 14:29:55 CET

Noriega acusa al candidato socialista a la Alcaldía de "equivocarse de enemigo" al "comprar el marco discursivo de la derecha"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, insiste en no posicionarse ante las elecciones generales del próximo 28 de abril en las que el espacio político de la llamada unidad popular concurre dividida en dos candidaturas: En Marea partido y la coalición En Común formada por IU y Podemos.

Cuestionado sobre a quién votará el domingo 28, el líder de Compostela Aberta y uno de los fundadores y referentes de la formación nacionalista Anova ha apelado a que "el voto es secreto", al tiempo que ha restado importancia al hecho de a quién apoya el regidor de la capital gallega.

Así, ha recordado que la marea municipalista que encabeza "no está posicionada" en estas elecciones "al no haber espacio unidad" y también apunta a que la formación en la que milita --abandonó los órganos de dirección de Anova hace dos años-- ha optado por no participar tras fracasar las negociaciones para su incorporación a la coalición En Común, toda vez que decidió separarse del camino emprendido por el partido instrumental que lidera Luís Villares.

"Lo que yo pueda o no votar forma parte de mi decisión personal. El voto es secreto", ha aseverado a preguntas de los medios este miércoles Noriega, que mantiene desde comienzos de este año una postura de perfil ante la crisis interna del espacio de la llamada unidad.

Compostela Aberta abanderó los movimientos del sector crítico con Villares que derivaron en el adelanto del proceso de renovación interna de la dirección de En Marea, en el que, tras la celebración de unas convulsas primarias, los afines al magistrado lucense mantuvieron el control de la cúpula del partido instrumental.

Desde entonces, Noriega evita pronunciarse sobre las tensiones internas del espacio político y dice estar centrado en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, en las que aspira a revalidar el gobierno de la capital de Galicia.

"BUGALLO SE EQUIVOCA DE ENEMIGO"

Una cita con las urnas en la que se medirá, entre otros, al exregidor santiagués y candidato a la Alcaldía del Partido Socialista, Xosé Sánchez Bugallo, quien se muestra muy crítico con la gestión de Compostela Aberta a lo largo del último mandato.

Para Noriega, Bugallo "se equivoca de enemigo" al "comprar el marco discursivo de la derecha" al realizar "una crítica frontal" hacia Compostela Aberta que encuadra en "una estrategia electoral" que, dice, difiere de la postura mantenida por el PSOE en los últimos cuatro años.

"Tenemos claro quién es el enemigo político en la institución. Por nosotros no va a quedar el hecho de intentar impedir que volvamos a reeditar, por activa o por pasiva, un gobierno del PP o de otras fuerzas políticas", ha subraya el de Compostela Aberta, que cree que Bugallo busca "crecer a costa del PP".

En esta línea, recuerda que las últimas elecciones locales de 2015 depararon una corporación municipal con "16 de 25 concejales progresistas" y que su aspiración es que en el próximo mandato "ese espacio se mantenga o se pueda aumentar" bajo el liderazgo de Compostela Aberta.

"Tengo claro quién es mi enemigo político: el PP y otras fuerzas que pueden entrar en la corporación y que lo van hacer con fuerza en las generales y que representan a la extrema derecha", ha insistido Noriega, en referencia velada a la formación Vox.

JUNTA DE GOBIERNO

Noriega realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha informado que, a instancias de la concejalía de Espazos Cidadáns, el ayuntamiento abrirá una línea de ayudas "complementarias" al plan estatal para la rehabilitación de viviendas, que cubre un máximo del 45% de la obra.

Según ha explicado el alcalde, estas ayudas están orientadas a "que personas en riesgo de exclusión puedan llevar cabo las maniobras de actuación para la reforma y rehabilitación de edificios de determinados barrios".

Estas subvenciones complementarán las correspondientes a un Plan Estatal, que cubre un máximo de un 45% de la rehabilitación de las viviendas. "El compromiso del ayuntamiento es permitir la cobertura del 100% del coste de las obras", ha concretado.

Noriega ha hablado también sobre el borrador de acuerdo que se ha aprobado junto con el rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que podría ceder para uso municipal un edificio en la la calle Casas Reais, en frente de la Igrexa das Ánimas, "a modo de compensación por las consecuencias derivadas del retraso en el traslado de la facultad de Odontología".

Del mismo modo, el gobierno local ha dado luz verde a la licitación de la gestión de las escuelas municipales del próximo verano una vez ha sido liquidado el programa del pasado año 2018.