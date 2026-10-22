La alcaldesa de A Coruña, tras los altercados después de un acto de Vox: "Se da alas a la ultraderecha"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en rueda de prensa - M DYLAN

A CORUÑA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha condenado los "actos violentos" registrados en la jornada de ayer en la ciudad, tras protestas contra el "fascismo", coincidiendo con un acto de Vox, y después contra la "represión policial" en el mismo.

Esto con posteriores altercados en esta última protesta, ante la Subdelegación del Gobierno y con daños en mobiliario urbano. "No es el camino", ha dicho para remarcar que lo que se consigue "es dar más alas a la ultraderecha".

"No sé en qué momento el fascismo se combate quemando mobiliario urbano más allá de amplificar el mensaje de la ultraderecha", ha sentenciado para insistir en que "en las urnas y con política se combate el fascismo".

"Lo que buscan es provocar", ha señalado sobre Vox para explicar que, frente a ello, se promovió por la mañana una manifestación "pacífica". "Pero hay grupos violentos que en esa concentración ejercen violencia y lo que condeno es que se ejerza violencia y se deslegitime una concentración que estaba siendo pacífica", ha insistido.

A preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en una rueda de prensa, ha explicado que todavía se están valorando los destrozos en el mobiliario urbano y en contenedores, que han sido muchos", ha señalado para precisar que, por ahora, se han contabilizado 30 dañados tras la quema de los mismos. También se está a la espera de cuantificar daños, que ha avanzado son "cuantiosos".

ACTUACIÓN POLICIAL

"Hay grupos violentos, no sé de dónde vienen", ha insistido para precisar que condena a este colectivo. Mientras, sobre el dispositivo policial y el tipo de intervención, ha señalado que ella no coordina los dispositivos y que como alcaldesa "no entra a valorar" la actuación.

"No vi a la Policía quemando contenedores", ha señalado, no obstante, al ser preguntada si condenaba la actuación de manifestantes o también de agentes.

LLAMAMIENTO A LOS POLÍTICOS

"No gana nadie, perdemos todos", ha insistido ante la "polarización" y con llamamiento a este respecto a los representantes políticos para confrontar modelos "de manera racional". "Es irrespirable el clima", ha aseverado para admitir su tristeza ante un "campo de batalla no sabemos defendiendo qué".

"El fascismo se combate en las urnas, con política, con debate de ideas y, sobre todo, votando, ese es el mensaje que deberíamos de dar los que tenemos responsabilidades públicas", ha insistido para instar a "frenar la escalada de violencia".

Esto en una comparecencia con apoyo "a todos los heridos" y también a comerciantes y hosteleros que se vieron afectados por todos los incidentes registrados.