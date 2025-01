La alcaldesa de A Coruña se someterá a una cuestión de confianza si el presupuesto de 2025 no cuenta con apoyos

Los socialistas, que gobiernan en minoría, no tienen el respaldo del BNG con el que firmaron el acuerdo de investidura

A CORUÑA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de A Coruña llevará a pleno a finales de este mes de enero los presupuestos para 2025 que incluirán los "recursos necesarios para hacer frente a inversiones, servicios y convenios nominativos". De no salir adelante, la regidora, la socialista Inés Rey, ha avanzado que se someterá a una cuestión de confianza.

Así lo ha anunciado la alcaldesa quien ha hecho un llamamiento al resto de partidos "a sumar, a aportar y no a restar". "Si no están a la altura seguiremos cara adelante para hacer que esta ciudad no sufra parón alguno", ha explicado.

Además, ha añadido que "si el resto de los grupos no quieren sumarse y aportar" recurrirá a una cuestión de confianza. "Es momento de avanzar y dar este mes la oportunidad de mostrar si apuestan por la ciudad o por intereses partidistas", ha recalcado.

La cuestión -- o moción -- de confianza es un mecanismo que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg), una medida excepcional que para ser invocada el PSOE debe haber llevado a pleno las cuentas y haber fracasado en su intento de aprobación.

Si la regidora perdiese una votación de esta cuestión de confianza, tendría que cesar y la oposición estaría llamada a formar un gobierno en el plazo de un mes. De no hacerlo en ese período, los presupuestos que el pleno no respaldó entrarían en vigor de forma automática y la regidora regresaría a su puesto.

Respecto a las cuentas que se llevarán a pleno a finales de enero, Rey ha destacado su "contenido eminentemente social". "Reunirán los compromisos adquiridos en diversas intervenciones interadministrativas desde el Nuevo Chuac hasta la estación intermodal", ha detallado.

PRIORIDADES EN 2025

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa convocada para relatar los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno celebrada este miércoles y tras señalar las "prioridades" de cara al 2025 del gobierno local. Entre ellas, ha citado dar respuesta al problema de la vivienda, avanzar en la transformación urbana de la ciudad y llevar a cabo un "ambicioso" plan para los barrios.

Además, Rey ha asegurado que se abordarán "retos fundamentales" como la puesta marcha de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) "de forma efectiva", la adecuación del estadio de Riazor y de la propia ciudad para acoger el Mundial 2030, así como la definición del proyecto Coruña Marítima.

En cuanto a la Junta de Gobierno, ha aprobado, entre otros asuntos, la concesión de la licencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la sustitución de la fachada del edificio que alberga la sede de su delegación en A Coruña. "Tienen seis meses para iniciar las obras y 20 para su ejecución, con más de cuatro millones de euros", ha indicado la regidora al respecto.