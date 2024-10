La alcaldesa de A Coruña ve "decepcionante" el presupuesto de la Xunta y urge que no haya "demora" en la obra del Chuac

A CORUÑA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha calificado de "absolutamente decepcionantes" y "lamentables" los presupuestos de la Xunta para 2025 y ha exigido que no haya "demora" en la ejecución de las obras de ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

"Lo más alarmante es la certificación del retraso de las obras del Chuac", ha destacado la regidora tras la presentación del nuevo plan de empleo del consistorio. "Los fondos del Ayuntamiento están consignados en los prespuestos pero no se pueden invertir porque no hay ninguna obra que pagar", ha explicado para criticar que "no están ejecutando la obra que prometieron tener terminada en el año 2027".

Además, ha apuntado que en las cuentas del Gobierno autonómico "aparecen 70 millones menos que los previstos" y que por ello el gobierno municipal "exige que no haya demora". "Durante mucho tiempo se presionó y se insistió para que el Ayuntamiento aportara fondos", ha recordado, una petición que, en su opinión, era "una urgencia electoral absolutamente ficticia".

A continuación, Inés Rey ha hecho referencia a la "irrisoria cantidad" de las cuentas destinada a vivienda y ha lamentado que "de un presupuesto de 14.000 millones de euros son 126" los destinados a esta partida "en toda Galicia".

"En 2025 no habrá ninguna vivienda nueva de la Xunta terminada en la ciudad", ha argumentado para incidir en que en la urbe coruñesa hay "oficialmente 2.400 demandantes de vivienda social".

"Una vez más A Coruña está profundamente infrarrepresentada en los prespuestos de la Xunta lo que demuestra que los coruñeses no son una prioridad para el PP", ha apostillado.