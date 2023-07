La alcaldesa de Santiago no irá a la Ofrenda del Apóstol, pero sí participará en todos los actos institucionales del 25J

Goretti Sanmartín avanza que el Ayuntamiento organizará un acto propio dedicado a "honrar a los vecinos de Compostela"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha confirmado este lunes que participará en todos los actos institucionales del próximo 25 de julio representando a la ciudad, excepto en la Ofrenda al Apóstol. "Como representante de la ciudad y atendiendo a la condición de estado laico, mi participación se centrará en los actos institucionales", ha zanjado.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras reunirse con el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que ha señalado que respeta la decisión de la alcaldesa, aunque no la comparte y ha insistido en que Goretti Sanmartín tendrá "siempre las puertas abiertas" para acudir a la Ofrenda.

"Su presencia la esperamos, porque es la alcaldesa de todos los ciudadanos y así lo consideramos. Reitero de nuevo la invitación", ha afirmado en una rueda de prensa en el ayuntamiento en la que han comparecido juntos.

Con todo, Sanmartín, que toma la misma decisión que el exalcalde Martiño Noriega, ha insistido en que acudirá a todos los actos del 25 de julio "en representación máxima de este Ayuntamiento".

Asimismo, ha reconocido que la decisión de no acudir a la Ofrenda "a alguna gente puede no gustarle", pero ha reiterado que es una decisión que "hay que respetar", ya que cree que es "algo entendible" que en un estado aconfesional la representante pública participe en los actos institucionales y no en los de carácter religioso.

De este modo, la regidora ha destacado que el consistorio municipal "continuará ejerciendo su labor protocolario" y ha avanzado que ya se ha puesto a disposición de la Casa Real, que todavía no ha confirmado si el rey Felipe VI participará en la Ofrenda o en su lugar designará a un delegado regio.

REUNIÓN CON EL ARZOBISPO

Sobre el encuentro que este lunes han compartido Sanmartín y Prieto, la alcaldesa ha destacado la "amabilidad" y la "buena sintonía", mientras que el arzobispo ha celebrado el "clima de acogida" en el que sitúa esta primera reunión.

Para Goretti, las relaciones con la Iglesia y con sus representantes hay que abordarlas "con el máximo respeto", puesto que se trata de una institución "sin la que no se entiende la Compostela que conocemos", que "construye y vertebra" la ciudad y "supone una riqueza cultural y patrimonial".

Así, ambos han detallado que han abordado temas como la apertura de espacios eclesiásticos, la musealización del Panteón Real o la utilización de algunos espacios para usos vecinales. Ahora, estudiarán los puntos concretos para llegar a acuerdos que, según han afirmado, harán públicos cuando llegue el momento.

En esta línea, Francisco José Prieto ha puesto en valor que el Pazo de Raxoi y la Catedral comparten un espacio como es la Praza do Obradoiro que "habla de esos 'Santiagos' dentro de Santiago". Por eso, ha reivindicado que las dos instituciones deben encontrarse "en un clima de serenidad y diálogo".

Sobre los distintos temas que hablaron, el arzobispo ha subrayado la importancia de "mantener los espacios de diálogo" y hacerlo siempre "en cordialidad y desde el respeto a las personas e instituciones" que representan. Así, espera que este primer encuentro sea "el inicio de muchos más".

"Cuando se trabaja en un bien común, esa responsabilidad representativa nos hace que todos tenemos que poner empeño en todo aquello que sea lo mejor para la ciudad y para todas las personas que se acercan a ella cada día", ha sostenido.

Por su parte, Francisco José Prieto ha avanzado que realizarán un estudio que no se dilate en el tiempo y que busque soluciones a las cuestiones planteadas en temas como los diferentes accesos a la Catedral, la organización de los mismos y los aforos internos o la apertura de espacios eclesiásticos.

"En Santiago hay una notable presencia de iglesias que están significativamente situadas, trataremos las fórmulas para ver cómo podemos arbitrar algún tipo de convenio o acuerdo para que las iglesias puedan estar abiertas en horario fuera de culto", ha manifestado.

ACTO INSTITUCIONAL PROPIO EL 25J

Además, Goretti Sanmartín también le ha trasladado al arzobispo que el Ayuntamiento organizará un acto institucional propio el próximo 25 de julio dedicado a "honrar a los vecinos de Compostela" en "el día grande".

En esta celebración, ha avanzado, serán invitadas todas las instituciones con el objetivo de que se reconozca la labor y trayectoria de personalidades y entidades que destacan en diversos campos en la ciudad.

Sanmartín ha especificado que la celebración se llevará a cabo ya en esta edición, pero no así el reconocimiento a entidades o personalidades, por una cuestión de tiempos.

"Queremos incluir este reconocimiento en una fecha muy significativa, donde hay muchos actos reivindicativos y donde la ciudad no contaba con su propio acto", ha indicado.

En las próximas semanas informarán de manera más específica sobre este acto, aunque ha destacado que "lo fundamental" es que se tratará de un acto de reconocimiento a los ciudadanos y entidades que contribuyeron al conocimiento de Santiago por sus tareas, tanto del tejido económico, como social o cultural de la capital gallega.

La idea, ha explicado, es que de cara al futuro estos reconocimientos se incorporen al reglamento de honores y distinciones. "Estoy segura de que van a ser personas o entidades merecedoras de consideración de toda la sociedad compostelana. Será un día muy importante para la ciudad y para toda la sociedad y estaremos representando al conjunto de la población", ha subrayado.