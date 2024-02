En alerta naranja por temporal costero, viento y lluvias casi toda Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Vicepresidencia Primeira de la Xunta ha activado para esta madrugada la alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Pontevedra, por viento en tierra con rachas muy fuertes en zonas de la provincia coruñesa y en la Mariña lucense, y por lluvia en el oeste y suroeste de A Coruña.

Señalan que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico por temporal costero comenzará esta madrugada en todo el litoral de A Coruña y se extenderá también al de Pontevedra.

Se espera viento del sur a suroeste de fuerza 8 de hasta 74 km/h con mar combinada con olas de hasta siete metros.

El episodio adverso por viento del sur y del suroeste se espera a partie de la medianoche y alcanzará rachas de 100 kilómetros por hora en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y en la Mariña lucense.

En el resto de la comunidad el aviso será de nivel amarillo por rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

En el oeste y suroeste de A Coruña estará además activa la alerta naranja por lluvias a partir de la madrugada, con precipitaciones acumuladas de más de 80 milímetros en 12 horas.

En el noroeste e interior de A Coruña y en el resto de provincias, la alerta será amarilla por lluvias acumuladas de 60 l/m2 en 12 horas.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, también diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Ante los fuertes vientos y la lluvia que se espera, se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios y objetos que puedan caerse por el viento, no atraversar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse, no aparcar en los márgenes de los ríos, no utilizar vehículos ligeros ni de poca estabilidad y retirar todos los objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas.