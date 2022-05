Alfonso Rueda avanza su disposición a recibir a los líderes del BNG y del PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que prevé recibir "en estos primeros días" de su etapa al frente del Gobierno gallego a la líder del BNG, Ana Pontón, y con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Rueda avanzó su disposición a recibir a Pontón y a Formoso durante la sesión de control de la Cámara gallega, la primera que afronta desde que fue investido presidente de la Xunta de Galicia tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar el PPdeG.

En la sesión, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, volvió a reclamar al titular de la Xunta que recibiese al nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien no fue recibido por Feijóo desde su elección como jefe de filas de los socialistas gallegos.

Tras ello y en respuesta a la pregunta formulada por la nacionalista Ana Pontón, Rueda ha trasladado su disposición a mantener un encuentro tanto con el líder del PSdeG como con la portavoz nacional del BNG.

"Adelanto que, por supuesto, si ustedes me lo piden, entiendo que usted en los deberes que me puso, me pide que la reciba --en referencia a Ana Pontón--, lo haré; y si el líder del Partido Socialista me lo pide, también lo haré", ha señalado. "Es mi deber en ese espíritu institucional", ha apuntado.

Además, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Rueda ha explicado que recibió una carta de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la que le proponía "una serie de materias y se ofrecía al diálogo". "Creo que eso puede ser una petición de entrevista, aunque no se pida expresamente", ha sostenido.

Así, ha señalado que él siempre tiene "disposición al diálogo". "Lo mismo respecto al secretario xeral del PSdeG", ha destacado en referencia a Valentín González Formoso, quien ya le trasladó por escrito a través de varias misivas la petición para mantener un encuentro.

Rueda ha asegurado que no tiene "inconveniente" en recibirlos y ha dejado claro que una de sus prioridades será "el diálogo permanente". Las cosas deben ser normales en clave institucional y que hablemos con representantes de otros partidos", ha indicado.

Por su parte, consultadas la respecto, fuentes del BNG han destacado que si el presidente de la Xunta convoca a la líer del Bloque, Ana Pontón "asistirá".

Además, fuentes del PSdeG han explicado que siguen esperando la llamada del presidente para mantener el encuentro y recuerdan que, desde que Formoso salió elegido secretario xeral ya remitió tres cartas, una a Feijóo y dos a Rueda, para solicitar un encuentro para abordar distintas cuestiones.