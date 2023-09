Alfonso Rueda reivindica el galleguismo en el Foro La Toja frente a nacionalismos "exacerbados que rompen consensos"

El presidente de la Xunta destaca el papel "histórico" de Galicia en la globalización a través de la emigración, la actividad empresarial y el Camino de Santiago

O GROVE (PONTEVEDRA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado el galleguismo, "que no es nacionalista pero que no olvida sus raíces", en el Foro La Toja, contraponiéndolo a los nacionalismos "mal entendidos, exacerbados, que logran romper consensos y que acaban no aportando acuerdos, soluciones ni nada positivo".

Rueda ha participado este jueves en la inauguración de la V edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra hasta este sábado en Illa da Toxa y que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y los expresidentes Mariano Rajoy y Sebastián Piñera (Chile).

El presidente del Gobierno gallego ha arrancado su intervención con una calurosa bienvenida al Rey, a quien ha trasladado "todo el cariño" de los gallegos.

Alfonso Rueda ha valorado la situación actual, "que impone asuntos acuciantes, ya no urgentes" y que es "deber" atender por parte de los responsables públicos, entidades privadas y por parte de los ciudadanos mismos.

"Estamos ante una encruzijada muy difícil en la que se están cuestionando principios de nuestra convivencia democrática. El día a día nos obliga a defender cosas que pensábamos que estaban asentadas. Pero estamos dispuestos a hacerlo", ha defendido.

Para Rueda el foro representa "un paréntesis" frente "a la vertiginosa actualidad" donde poder debatir sobre cómo afrontar los retos a los que se enfrenta la sociedad, "pero siempre desde una sociedad democrática; nunca se debe perder esa perspectiva".

Rueda ha comparado la celebración del foro y a sus participantes con el Camino de Santiago, cuyos peregrinos se sirven de experiencias previas para alcanzar el final, "horizontes nuevos".

Entre los temas que se abordarán estos días en el foro, está la globalización, aspecto en el que ha incidido el líder de la Administración autonómica al reivindicar el "mérito" de la primera globalización para los gallegos con, también, el Camino de Santiago.

El presidente de la Xunta ha recordado que, desde hace siglos, el Camino de Santiago ha ejercido de "red" para unir lazos entre peregrinos de orígenes muy diversas y "hacer global a buena parte de Europa sin necesidad de que mediaran decisiones políticas".

"Antes de la aldea global hubo ese camino global y antes de que hubiese redes sociales, Galicia ya puso en marcha esa red presencial y amigable que hizo aflorar lo mejor de cada uno", ha destacado.

No solo ha utilizado la ruta Xacobea para ilustrar el papel de los gallegos, también a los primeros emigrantes que "se fueron, consiguieron integrarse y contribuir al crecimiento económico de los países de destino, pero sin olvidar nunca sus orígenes".

La comunidad gallega, ha continuado, continúa "jugando un papel fundamental en la globalización mundial a través de su tejido productivo". "Esa Galicia empresarial que nos hace sentirnos orgullosos y que lleva la marca Galicia por el mundo", ha defendido.

También en cuanto a la globalización, el titular de la Administración autonómica ha comentado los retos que supone, apuntando que "no siempre es fácil conciliarla con la soberanía nacional y la democracia".

Así las cosas, Rueda ha incidido en que la democracia representativa es "el modelo idóneo para el avance social", pero ha subrayado que es "importante" la reivindicación "constante" de las ideas que "sustentan ese sistema democrático para impedir que se marchiten".

En esta línea, ha comentado que Galicia es "inspiradora de los valores democráticos" y ha afirmado que parte del éxito del modelo gallego está en una "ciudadanía madura y emprendedora" y en un galleguismo, "que no es nacionalista, pero que no renuncia en ningún caso a sus características como pueblo, que no olvida sus raíces y que busca el beneficio mutuo".

Frente a esto, ha situado los nacionalismos "mal entendidos, exacerbados, que logran romper consensos y que acaban por no aportar acuerdos, soluciones ni nada positivo". "La democracia acaba derribando todo aquello que no es conveniente", ha concluido.