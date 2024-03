Allegados del joven apuñalado mortalmente en A Coruña en Nochebuena secundan una nueva protesta para pedir "justicia

A CORUÑA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares y amigos de Yoel Quispe, el joven español de origen peruano, de 22 años, fallecido tras ser apuñalado en la madrugada de Nochebuena en la ciudad herculina, han secundado una nueva concentración ante los juzgados para pedir "justicia" y que se amplíe la investigación.

En declaraciones a Europa Press, la madre de Yoel, Maritza Yovana Gómez, ha insistido en reclamar que se amplíe el número de investigados al limitarse en estos momentos a tres jóvenes: uno en prisión como presunto autor de un delito de homicidio y otros dos en libertad con cargos.

"Son más", ha sentenciado para recalcar, además, que su objetivo con las protestas es que "no caiga en el olvido" la muerte de su hijo. "No fue una pelea, fueron once contra uno", ha sentenciado en línea con los lemas de las pancartas pidiendo "justicia".

La concentración se ha convocado coincidiendo con la declaración de nuevas testificales en esta jornada, en concreto de personas que no estuvieron implicados pero que pasaron por la zona en el momento de los hechos. Además, quedarían nuevas testificales en próximas fechas.

Desde el entorno de Yoel se insiste en la necesidad de "mucha más investigación" y en que deberían ser más las personas investigadas por estos hechos. "Había gente que se veía en el vídeo que pegaban a Yoel y no están imputados", han argumentado.