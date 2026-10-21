Altercados en A Coruña en las protestas por "la represión policial" en los disturbios tras el acto de Abascal

Sobre 2.000 personas se manifiestan contra la represión policial sufrida en los últimos días, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña- M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las protestas convocadas en la tarde de este miércoles en A Coruña en contra de la "represión policial" durante los disturbios registrados este mediodía en protesta por un acto del líder de Vox, Santiago Abascal, han concluido también con altercados entre un grupo de unas decenas de personas y agentes policiales, que volvieron a cargar contra algunos manifestantes.

Cuando ya la mayoría de las en torno a 2.000 personas que apoyaron las protestas se habían marchado, sobre las 21.15 horas, solo continuaban en la zona de los Cantones coruñeses sobre un centenar de manifestantes. La Policía empezó a disolver a los que quedaban usando porras y entre el lanzamiento de petardos e insultos contra las actuaciones policiales.

El grupo de manifestantes empezó entonces a correr y algunos de los que consiguieron librarse de ser inmovilizados en el suelo tumbaron contenedores y quemaron alguno. Además, utilizaron vallas de obra que había en la zona del Obelisco para hacer una especie de barricada, que obstaculizaba el paso de los vehículos policiales.

Después de minutos de altercados, entre las 21.15 y pasadas las 21.30 horas, período en el cual algunos testigos observaron el lanzamiento de piedras a las fuerzas del orden, la zona permanecía con un amplio despliegue policial, integrado por al menos nueve furgones.

CONVOCATORIAS

Las protestas bajo el lema "contra la represión policial" y "contra el fascismo" fueron convocadas después de que los disturbios de mediodía al concluir el acto de Vox dejasen varios heridos, entre manifestantes y policías, y dos detenidos por desorden público.

Así, colectivos nacionalistas --BNG, CIG, Galiza Nova y Erguer-- habían convocado una concentración a las 19.30 horas ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, y a las 20.00 horas, allí mismo, había hecho un llamamiento el grupo ultra Riazor Blues. Realizaron llamamientos también el Sindicato de Estudantes, Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), el Sindicato de Vivenda y la CNT, entre otros.

Las concentraciones arrancaron de la Subdelegación del Gobierno, pero se convirtieron en una manifestación de en torno a 2.000 personas hasta la Delegación del Gobierno, y de allí en dirección inversa. La Delegación del Gobierno ha explicado que estas protestas no habían sido comunicadas oficialmente.

En la multitudinaria manifestación se corearon consignas como "Abascal nazi" e insultos contra la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contra "la represión policial".