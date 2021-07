AMPLIAMOS- Muros, Burela, Baiona, Foz y Monterroso entran en nivel máximo y las siete ciudades están en el alto

"La presión asistencial todavía no es preocupante, pero no debemos conformarmos", señala el conselleiro de Sanidade

Galicia eleva a 12 ayuntamientos a nivel máximo de restricciones debido a la situación epidemiológica por la Covid-19, tras la entrada de Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro y Monterroso. Además, las siete grandes ciudades de la Comunidad se encuentran ya en nivel alto, al sumarse A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo, a las de Pontevedra, Vigo y Ourense.

Así lo ha anunciado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa para informar de las decisiones de la reunión del comité clínico de este pasado martes, en la que ha incidido en que 12 municipios estarán desde este sábado en nivel máximo y 48 en alto, 52 municipios en nivel medio y 202 en nivel medio-bajo.

El conselleiro de Sanidade ha justificado estas medidas por la situación epidemiológica "mala" a la que se enfrenta la Comunidad. "La incidencia acumulada a 14 días está subiendo en toda España, también en Galicia, y los contagios se concentran en el rango de entre 12 y 29 años, de gran interacción social y que están aún sin vacunar", ha explicado Comesaña.

El conselleiro ha señalado que la "mayor preocupación" del Gobierno gallego es la presión asistencial, por lo que las nuevas decisiones tomadas por el Comité Clínico se amparan en nuevos medidores, las denominadas 'tasas ajustadas'. Estos nuevos parámetros tienen en cuenta, no solo la incidencia acumulada y nuevos casos respecto a una población, sino que también "incorporan a los pacientes hospitalizados y en críticos".

Comesaña ha insistido a este respecto en que "los hospitales gallegos están trabajando normalmente, sobre todo en cuanto al ámbito quirúrgico" pese a la situación extraordinaria. "Estamos lejos de valores preocupantes y en uno de los mejores lugares de España respecto a ocupación, pero no debemos conformarnos", ha apuntado.

"Nos preocupa la situación y la evolución de los datos. En cualquier momento podríamos pasar el límite de la carga asistencial y, de ser así, habría que pasar a una siguiente fase en el plan de contingencia", ha advertido el conselleiro, que ha hecho hincapié en el papel de los jóvenes respecto al alivio de la carga hospitalaria.

"Ahora mismo tenemos pacientes en la UCI de 29, 30, 37 y 40 años, de los que una amplia mayoría no están vacunados, lo que nos lleva a tomar medidas ajustadas a las circunstancias de los más jóvenes", ha indicado.

"LA SITUACIÓN NO ES BUENA"

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha asegurado que Sanidade sigue "poniendo el foco" en los más jóvenes, dada la Incidencia Acumulada que presentan estos grupos, 2.266 en el sector de 12 a 19, y 2.243 entre los 20 y 29; "cuando sobrepasa ligeramente el 100 en la población de entre 60 y 69".

Carmen Durán, ha pormenorizado algunos de los datos que denotan "una situación epidemiológica que no es buena". "Estamos muy por encima de los niveles que teníamos siete días atrás. A siete días, tenemos una Incidencia Acumulada de 345, y a 14 días, de 675. Esto supone un incremento de un 25% respecto a hace una semana y más del 50% respecto a hace dos semanas", ha explicado Durán. "El área sanitaria de Ferrol es la que menor incidencia presenta, 245, y aun así es elevada", ha puntualizado.

Respecto a la tasa de positividad en pruebas diagnósticas, Durán ha apuntado que ha crecido un 62% en siete días, y alcanza ya el 12,3%. "Aunque estamos por debajo de la que presenta el conjunto de España, algo más de un 16%, no es buena", ha reconocido la directora xeral, que ha hecho referencia también al 'número reproductivo instantáneo' -que se refiere a capacidad de contagios- y que "debe estar lo más por debajo de 1 posible", pero que Galicia supera desde el 18 de junio.

Aunque la situación "no es buena", Durán ha hecho hincapié en algunas cifras "positivas" como es que el 'número reproductivo instantáneo' esté a la baja desde el día 16 y que, en algunas áreas como Ourense o Pontevedra, ya no sobrepase el límite de 1. Además, según ha indicado la directora xeral, la incidencia acumulada, aunque sube desde el 9 de junio, "lo hace de forma lenta"

El responsable de Sanidade ha hecho un llamamiento además no solo para el cumplimiento de medidas, sino también para la declaración de los contactos estrechos. "Si no diagnosticamos, no podemos detener el avance de la pandemia. Muchas personas no señalan a todos sus contactos para salvarlos de una posible cuarentena, pero no los salvan de nada. Al contrario, corren un riesgo: de contagiarse y de contagiar a otros", ha lamentado Comesaña, que ha pedido "no hacer trampas al solitario".

AYUNTAMIENTOS EN NIVEL MÁXIMO

En nivel máximo de restricciones desde este sábado estarán la localidad Boiro y Muros, en A Coruña; Cambados, Meaño, O Grove, Sanxenxo y Baiona en Pontevedra; Foz, Viveiro, Burela y Monterroso, en Lugo; y O Barco, en Ourense.

Por su parte, en nivel alto se incluyen 48 localidades, Carballo, Arteixo, Fisterra, Oleiros, Arzúa, Cariño, Melide, Ribeira, A Coruña, Cambre, Culleredo, Ames, Santiago de Compostela, Ferrol, As Pontes, Ortigueira y A Pobra, en A Coruña; y Cervo, Ribadeo, Monforte, Lugo, Chantada; en Lugo.

De la pronvincia pontevedresa, A Illa, Marín, Poio, Soutomaior, Pontevedra, Vilagarcía, Vilanova, Gondomar, Vigo, Bueu, Ponte Caldelas, A Garda, Bueu, Meis, Moaña, Mos, O Porriño, Redondela, Nigrán, Tomiño, Ribadumia e Soutomaior; mientras que de Ourense, se encuentran en nivel altoAvión, O Rosal, Barbadas, O Carballiño, Ourense e Verín.

NIVEL MEDIO

En concreto, en nivel medio se incluyen 52 municipios: Monterrei, Riós, Beariz, Boborás, Vilarmartín, A Pobra de Trives, A Rúa, Coles, A Lama, Maceda, Pereiro de Aguiar, A Cañiza e Celanova; en la provincia de Ourense; así como Rábade, O Valadouro, Barreiros, San Cibrao, Vilalba, Sarria y Mondoñedo, en Lugo.

En la provincia coruñesa se incluyen los ayuntamientos de Toques, Corcubión, Curtis, Rianxo, Pontedeume, Oroso, Silleda, Teo, Bergondo, Cee, Coristanco, Brión, Carnota, Outes, Cedeira, Narón, Valdoviño, As neves, Vilaboa, Padrón e Vimianzo. Y en la provincia de Pontevedra están en este nivel Noia, Barro, Pontecesures, Tui, Caldas de Reis, Arbo, Cangas e Ponteareas.