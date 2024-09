Ana Peleteiro entrenará en Galicia con su marido Benjamin: "Mi corazón me pedía volver a mi refugio"

Archivo - Ana Peleteiro-Compaore of Spain looks on during the Women's Triple Jump Final of the Athletics at Stade de France during the Paris 2024 Olympics Games on August 3, 2024 in Paris, France.

Archivo - Ana Peleteiro-Compaore of Spain looks on during the Women's Triple Jump Final of the Athletics at Stade de France during the Paris 2024 Olympics Games on August 3, 2024 in Paris, France. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

Regresa a Ribeira (A Coruña) motivada por ofrecer a su hija "un ambiente parecido" al que tenía cuando era niña

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro, actual campeona de Europa de triple salto, regresará a su Galicia natal para entrenarse bajo las órdenes de su marido, Benjamin Compaoré, ya que su corazón le pedía volver a su "refugio".

"Soñaba con ver a mi hija en un ambiente parecido a cuando yo era pequeña y aquí no lo estaba teniendo, ese día a día me iba entristeciendo y cada día me pesaba un poco más. Después de 13 años fuera de casa, mi corazón me pedía volver a mi refugio, mi casa, Galicia", reveló visiblemente emocionada la atleta en una rueda de prensa con decenas de periodistas desde la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Como ya hizo en redes sociales este martes, la deportista gallega reiteró que a razón de esta decisión de dejar a Iván Pedroso, "la de más peso, es personal". "La maternidad es una tarea complicada y compleja, es dura, sobre todo cuando estás lejos, conciliar es complicado", argumentó antes de revelar quién será su próximo técnico.

"A partir de ahora, Benjamin, mi pareja, será mi entrenador. He sido yo quien se lo ha propuesto, ha sido mi decisión. Yo nunca lo he tenido en la cabeza, porque quería evitar mezclar lo personal con lo profesional, porque hay veces que no sale bien", relató la deportista sobre su pareja y ahora entrenador, también especialista en triple salto, siendo incluso campeón continental en 2014.

Peleteiro confesó que era una idea que surgió cuando nació su hija, hace dos años, pero lo fue "despistando" en su cabeza para que no afectara a la preparación para los Juegos de París de este verano. "Cuando se acaban los Juegos, vives un vacío enorme, un periodo de pensar qué quieres hacer en el próximo ciclo", dijo.

"Hablé con Benjamin, también lo pensó y necesitaba ver qué era lo mejor para nuestra familia. Benjamin es un muy buen entrenador, lo he visto entrenar durante estos tres años, incluso he entrenado con él, recibir sus consejos. Lo he visto conseguir objetivos increíbles con sus atletas. Es un profesional muy delicado y tiene una visión muy parecida a la mía y a la de Iván. Me inspiró confianza y curiosidad", expresó.

Compaoré coge el relevo de Iván Pedroso, quien fuera especialista en salto de longitud y campeón olímpico en Sydney 2000, con el que llegó a sufrir "falta de motivación y de ganas". "Mi cuerpo y mi cabeza me piden cosas nuevas. Cuando te sabes los entrenamientos de lunes a sábado y sabes lo que vas a hacer durante todo el año, tu cabeza te pide algo nuevo. El deportista no es una máquina, es una persona que se puede ver afectada por un exceso de rutina", manifestó.

"El cambio de entrenador en la élite es muy común, genera rechazo, crítica y miedo en la gente a la que le gusta verte triunfar. Muchos lo han hecho y no por eso dejan de cosechar éxitos. Es algo raro en deportes individuales, porque tenemos la mentalidad de que el deportista pertenece al entrenador y no es así", afirmó la gallega sobre su decisión, poniendo de ejemplo a otros deportistas como Teddy Tamgho, Shelly-Ann Fraser-Pryce o Gianmarco Tamberi.

Y a Peleteiro es un cambio que también "obviamente da miedo", aunque confía en que es una ocasión para ser "mejor deportista" si el objetivo está "claro y hay ganas" y "sumas lo bueno de tu anterior entrenador". "Después de los Juegos, me sentí muy triste porque no salió como esperaba. Y esa noche explotaron todas mis emociones y medité por qué no había sacado mi mejor versión, y llegué a esa conclusión de madrugada", admitió.

"Todo el mundo me apoyó, dejé pasar un mes, quería verme viviendo en Galicia, en Ribeira, para ver si era o no un momento de debilidad. Fue un mes duro con mucho odio por redes, me han juzgado mucho, y allí me sentí protegida. Además, vi las pedazo de instalaciones y pistas, miré casas, fuimos dando pasos, y cuando me di cuenta ya estaba allí. Hablé con Iván antes de vacaciones. Es la primera vez que hago las cosas pensándolas mucho, es muy raro en mí", añadió.

"ESTA DECISIÓN ES PARA MEJORAR Y ALCANZAR DE UNA VEZ POR TODAS LOS 15M"

Peleteiro cree que este paso la ayudará a focalizarse "más en el atletismo", después de un periodo de su vida "tan frenético, sintiendo incluso que iba en automático". "Entiendo que la decisión provoque dudas, pero es incluso un halago ver que la gente se preocupa, porque mi dúo con Iván funciona. Pero me lo tomo como que la gente me quiere seguir viendo ganar", aseveró.

Y dejar a Iván en el terreno profesional, no ha afectado a una relación personal que "está mejor que nunca". "Yo estaba rayada por hablar con él después de los Juegos. Me dijo que nuestra relación de amistad será eterna, seguirá igual y que continuará celebrando mis victorias. No tiene egos y es muy honesto conmigo. Mi relación personal con él es casi más valiosa que la profesional", agradeció la deportista.

"No me voy a París, ni andaré entre las dos ciudades, estaremos entre Galicia y Madrid, nuestro sitio es España. En ningún momento he hablado con la Federación Francesa. Si salgo de Ribeira, entrenaré en el CAR de Madrid. Esta decisión no es para bajar mi nivel deportivo, es para mejorar y para alcanzar de una vez por todas los 15 metros", explicó con contundencia.

De hecho, Peleteiro reveló que el objetivo de mudarse a Galicia es generar allí un grupo de entrenamiento de élite, cuidando también la base. "Entrenar en el mismo sitio que Ana Peleteiro hará que muchos niños y niñas entrenen allí. Pero el objetivo es crear nuestra escuela y grupo de élite. Y en un futuro yo estar en la parte de dirección, que es lo que me gusta. Queremos hacer algo que embarque a todo el atletismo", comentó.

"Este proyecto era un sueño para mí, y con él queremos ayudar a otros niños y niñas a que no tengan la necesidad de salir de Ribeira para cumplir sus sueños. Que cualquier deportista confíe en nosotros para trabajar con nosotros y cumplir sus sueños. Tampoco va a dificultar mi trabajo de eventos, redes y empresas siga viento en popa y siga fluyendo", añadió sobre el resto de sus proyectos.

Finalmente, Peleteiro confirmó que su intención para 2025 es acudir al máximo número de eventos, también los de pista cubierta, con Europeo, en Países Bajos, y Mundial, en China, y torneo mundial al aire libre, en Japón. "La vida del deportista es muy corta como para darte el lujo de no estar en un campeonato. Creo mucho en el poder de planificación de Benjamin, es un loco del triple salto", concluyó.