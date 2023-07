Ana Pontón anima a votar el 23J "con la cabeza y el corazón" para que el bipartito "deje de trolear a Galicia"

El BNG presenta su candidatura al Congreso y Senado por A Coruña con el diputado nacional Néstor Rego y el escritor Suso de Toro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha animado a votar el próximo 23 de julio "con la cabeza y el corazón" en la región para que "el bipartito deje de trolear a Galicia".

Así se ha expresado Pontón este domingo en Santiago, donde ha participado en la presentación de la candidatura del BNG al Congreso y al Senado por la provincia de A Coruña, y donde también han estado el diputado nacional Néstor Rego, el escritor Suso de Toro y la alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín.

"Este 23J tenemos el reto de conseguir un grupo gallego fuerte para hacer valer a Galicia ante el Estado. Para que Galicia cuente. En esta campaña vamos a escuchar que no podemos tenerlo como vascos y catalanes, pero vamos a demostrar que podemos convertir lo imposible en posible", ha defendido, recordando que "también decían" que no podrían ser la "alternativa" al PP en la Comunidad o que no habría una alcaldesa nacionalista en Santiago.

Ha augurado también se escucharán muchas apelaciones al "voto útil". Ante esto, pide a los gallegos que no voten "al mal menor o por miedo", sino con "ilusión, para hacer respetar Galicia en Madrid, frente a la discriminación del centralismo".

Por último, se ha comprometido en la lucha por los derechos de Galicia y por los derechos sociales y se ha reivindicado como parapeto de "la extrema derecha que va de ganchete con la derecha, que no reconoce nuestra propia identidad y que quiere hasta arrebatarnos la lengua en la que hablamos".

"Ni un paso atrás. Son demasiadas las decisiones que nos afectan y que se toman en Madrid y tenemos que estar allí", ha concluido.

"TENER LA FUERZA SUFICIENTE PARA HACER CUMPLIR LOS COMPROMISOS"

Néstor Rego se ha expresado en los mismos términos y ha incidido en que estos son unos comicios "decisivos y determinantes" para Galicia, para impulsar "políticas sociales avanzadas y transformadoras". "Hablamos desde la legitimidad que nos da haber cumplido", ha afirmado.

Además de iniciativas y enmiendas presentadas, se ha referido al acuerdo de investidura "que desbloqueó la agenda gallega, con muchos problemas que llevaban mucho tiempo esperando". "Queremos seguir trabajando con más fuerza. Ahora no se trata de arrancar compromisos, sino tener la fuerza suficiente para obligar a cumplirlos", ha apostillado.

El diputado nacionalista ha animado a recuperar "el déficit histórico" de los gobiernos del PP, con el horizonte de los mil millones de euros de inversión anual, "que ya había logrado el BNG en 2008", así como a conseguir que en Santiago haya un juzgado de violencia de género, que estaba en el acuerdo de investidura y que "el gobierno incumplió".

Rego también ha declarado que los votos al BNG serán "claves" para enfrentar las políticas de la extrema derecha. "Ahí estaremos de forma contundente. El voto al BNG es el más útil que puede haber. Recoge el descontento con el Gobierno pero también la dignidad del país y contra el retroceso que defiende la derecha y la extrema derecha", ha aseverado.

"TRANSFORMAR LA DIGNIDAD PERSONAL EN ORGULLO COLECTIVO"

En la presentación también ha intervenido el escritor Suso de Toro, que ha destacado que la formación nacionalista "la dignidad personal de los gallegos en orgullo colectivo". "El BNG defiende los intereses de Galicia, pero también una agenda social de solidaridad entre pueblos y personas, el feminismo y la naturaleza, y todo eso desde nuestro país", ha señalado.

Considera el escritor que si el BNG no consigue una presencia fuerte en el Congreso, "los intereses de los gallegos no estarán defendidos". "Una vez más seremos marginados, indefensos bajo un Estado que constantemente nos falta al respeto y traiciona nuestros intereses y nuestras necesidades", ha indicado.

Ha reivindicado además que el BNG es el voto "progresista, el único voto libre que no obedece a la Corte madrileña" y sí a la "dignidad y orgullo del país".

La alcaldesa de Compostela también ha tomado la palabra para alabar el "especial compromiso" de esta candidatura. "Estamos en un momento magnífico y Galicia se juega mucho", ha indicado, remarcando la importancia de tener un grupo "fuerte y potente" en el Congreso.

"Para eso nada mejor que apostar por el BNG, que defiende los intereses de Galicia, las políticas sociales y de mayoría, y como dique de contención de la extrema derecha", ha defendido.

Así, ha instado a extender lo que ha denominado como 'efecto Santiago' --"creer en nuestras propias fuerzas"-- para no solo reforzar la presencia en Congreso y Senado, sino también para prepararse para las elecciones gallegas y "tener una presidenta de la Xunta de Galicia, que será Ana Pontón".