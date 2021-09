Ana Pontón asegura que el BNG "se va a dejar la piel" para que los jóvenes "no paguen los platos rotos" de la pandemia

PONTEVEDRA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes de "esperanza frente al desastre que deja el PP en Galicia" y ha asegurado además que el Bloque "se va a dejar la piel" para que no sean los jóvenes gallegos los que "paguen los platos rotos de la crisis económica de la pandemia".

Pontón se ha expresado así durante la clausura de la XVI Asamblea de Galiza Nova, celebrada en Pontevedra, donde se ha comprometido a trabajar para que la recuperación llegue a la juventud "sabiendo que no se trata de volver a la vieja normalidad, sinónimo de precariedad y emigración para los jóvenes, sino de construir una nueva Galicia".

"Estamos en un nuevo ciclo para el BNG que en gran medida ha sido impulsado por la gente joven", por lo que ha animado a los jóvenes a "seguir trabajando para ser el motor que haga posible que Galicia tenga por primera vez en la historia una presidencia del BNG", ha asegurado la líder nacionalista.

En este sentido, ha advertido que hay que conseguir que los "famosos" fondos Next Generation no llenen los bolsillos de las eléctricas y de las multinacionales "como pretende Feijóo", sino que se usen "para evitar que una nueva generación de gallegos tenga que emigrar".

Pontón ha hecho además un llamamiento a los jóvenes para que se unan al BNG, "el más inconformista", frente a las políticas de Núñez Feijóo que, "lejos de convertirse en una solución, forman parte del problema".

"Un Feijóo que dice que no existe la emigración juvenil, que en esta pandemia ha intendado culpabilizar a los jóvenes de los contagios para intentar tapar su incompetencia y que apoya la contrarreforma laboral que precarizó el empleo, por cierto, esa que el Gobierno 'progresista' del PSOE y Podemos no deroga, igual que la Ley Mordaza", ha criticado la responsable del BNG, que ha remarcado que el Gobierno del PP "no es capaz de darle un futuro digno" a los jóvenes.