Ana Pontón asegura que el PP, "instalado en la rutina y subordinado a Génova", afronta su fin de ciclo en Galicia

La portavoz del BNG se muestra preocupada por la situación de la sanidad pública, "al límite" y por el "boom eólico depredador", que pide "frenar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el Partido Popular se ha instalado "en la rutina", "sin ser capaz de ofrecer un proyecto de país", y "subordinado a las directrices de Génova, defendiendo la agenda de Madrid y no los intereses de los gallegos". Es por este motivo que considera que los populares afrontan en Galicia su "fin de ciclo", para lo que la alternativa es el BNG.

"El PP no quiere escuchar ninguna propuesta que no venga de las filas del PP. Sus recetas generan cada vez un mayor colapso y no solo en la sanidad, en el ámbito económico Galicia va a menos. Y no es que Galicia no tenga capacidad para salir adelante, sino que las políticas del PP nos dejan atrás", ha señalado Pontón en una entrevista concedida a Radio Nacional Galicia este domingo y recogida por Europa Press.

Sobre esto, ha puesto como ejemplo el IPC, "mayor en Galicia que en el resto del Estado, pese a tener un salario menor" o el índice industrial, "que también baja, pese a haberse incrementado en el Estado". Apunta además que Galicia pierde trabajadores, también autónomos.

Ana Pontón se ha mostrado muy preocupada por la crisis de precios y la situación de la sanidad pública, "al límite". "A la grave preocupación del incremento de la vida, en Galicia se suma la preocupante situación de la sanidad pública, con problemas gravísimos que son responsabilidad del PP. Llevamos 13 años sufriendo recortes y privatizaciones, con listas de espera de meses para el médico de cabecera, con las urgencias colapsadas, con niños que nacen y no tienen pediatra asignado", ha criticado.

A este respecto, ha insistido en la propuesta del BNG del plan para Atención Primaria, "dotado, como mínimo con 200 millones de euros", y en la necesidad de ampliar la cartera de profesionales. "Se necesitan psicólogos clínicos en Primaria y hay que revertir otras decisiones como la creación de la gerencia de AP", ha comentado, asegurando además que el diseño del PP busca "desmantelar la sanidad pública y favorecer la privada".

Considera la portavoz nacionalista que los populares están "desesperados" por "no hablar de la sanidad pública" y que el BNG "no va a caer en esa trampa".

Concretamente, se ha referido a las críticas del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sobre la próxima manifestación de SOS Sanidade en favor de la sanidad pública. "El conselleiro le ha perdido el respeto a la ciudadanía. No se puede atacar a una asociación o a la ciudadanía que defiende sus derechos. Hablan de que faltan médicos pero estuvieron casi una década gobernando en Madrid y no planificaron", ha apuntado.

Señala además que hay problemas que tienen que ver con la precariedad del sistema. "Hay que recordar que el año pasado no se cubrieron todas las plazas MIR de Primaria y que la Xunta tiene una sentencia del TSXG que dice que hay un incumplimiento de los derechos laborales de los médicos de Atención Primaria. Hay que acabar con la precariedad que impulsa el PP, que ha expulsado a muchos médicos del país. Estamos ante un problema gravísimo que paga la ciudadanía", ha afirmado.

"BARRA LIBRE PARA LAS EÓLICAS"

Por otra parte, Ana Pontón también ha abordado la evolución de los proyectos eólicos en Galicia, respecto a lo que ha aseverado que las eólicas "se frotan las manos" con el Gobierno de la Xunta, "que actúa en favor de sus intereses" y que cuentan, además, con "la colaboración del Gobierno central, que acaba de poner en marcha una medida tremendamente regresiva como es la eliminación de las declaraciones medioambientales para las nuevas tramitaciones".

"Eso es barra libre para el expolio eólico de nuestro país y un problema grave de futuro. Nos dijeron que bajarían la factura de la luz y con la capacidad de producción de Galicia, no vemos eso. Vetan irresponsablemente la propuesta de la tarifa eléctrica galega, pese a que tenemos derecho a compensar los costes sociales y medioambientales y porque además es de justicia", ha defendido.

Pide Pontón "frenar el boom eólico depredador y apostar por un modelo sostenible, que respete a la gente del rural y que permita que haya un retorno, para que la energía deje sus réditos en Galicia".

"Se nos habla de una transición energética que no es tal, es el mismo modelo de siempre. Los gallegos pagamos las consecuencias sociales y ambientales sin obtener ningún beneficio. En una transición energética lo primero que hay que cuidar es el medioambiente y lo que no puedes ser es que se arrase con una parte importante del territorio, con un modelo en el que gana el lobby eléctrico, que obtiene beneficios escandalosos en medio de esta crisis", ha lamentado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Por último, se ha mostrado "convencida" de que el BNG será la fuerza que más suba en las próximas elecciones municipales y ha remarcado que los nacionalistas ya tienen experiencia con proyectos "transformadores que mejoran la vida de las personas, totalmente a la vanguardia".

"Ciudades sostenibles, como Allariz o Pontevedra, que demuestran que el BNG tiene un proyecto transformador y avanzado, la mejor carta de presentación para las elecciones" que, tal y como ha afirmado, supondrán la consolidación de ese "cambio de ciclo" que se inició en las últimas elecciones autonómicas y que situó a los nacionalistas como segunda fuerza.