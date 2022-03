Ana Pontón insta a Feijóo a dimitir: "Los problemas de los gallegos no pueden esperar a que se coloque en Madrid"

La portavoz nacional defiende que Galicia "no se puede permitir un presidente ausente, con la cabeza en Génova y en el PP"

A CORUÑA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a pedir al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, su dimisión como titular autonómico, tras anunciar éste su candidatura a presidir el partido popular este martes. "Los problemas de los gallegos no pueden esperar a que se coloque en Madrid", ha asegurado.

Pontón se ha expresado así este jueves en la presentación en A Coruña de la campaña de su formación con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo.

La nacionalista ha defendido que, tras dejar clara Feijóo su elección entre Galicia y el Partido Popular, "siendo su prioridad el PP", el presidente "tiene que dimitir". "Cada minuto que pasa y no dimite es una falta de respeto a los gallegos. Y digo esto porque Galicia no es la sala de espera del Feijóo ni de sus ambiciones políticas", ha señalado.

Aunque Pontón ha concedido que esas ambiciones son "legítimas", ha insistido en que "Galicia no puede tener un presidente con la cabeza en Génova y en el Partido Popular, esperando a ver como se coloca en Génova y en Madrid porque nuestro país no se puede permitir tener un presidente ausente".

"Galicia no puede estar condicionada ni por los tiempos de Feijóo ni por los tiempos del PP. Si su elección es el PP, no entendemos por qué no dimite ya como presidente de la Xunta. La única razón es que pueda tener miedo a que no lo acaben eligiendo en ese Congreso", ha esgrimido Pontón.

La portavoz nacionalista ha remarcado además que "tampoco es responsabilidad de los gallegos que tenga un Gobierno débil, sin proyecto de país y sin capacidad para darle soluciones a los problemas de los gallegos", que "no pueden esperar a que se coloque en Madrid" "un señor que está calentando una silla, esperando a que le abran las puertas en Madrid de par en par".