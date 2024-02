Ana Redondo pide explicaciones a Feijóo de sus conversaciones con Puigdemont: "Lleva disfrazado todo el fin de semana"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), participa en un acto sectorial en el Hotel Occidental de Vigo.

VIGO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este lunes explicaciones al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre sus conversaciones en relación a un eventual indulto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Así lo ha señalado en un acto de campaña llevado a cabo en Vigo, donde ha asegurado que el expresidente de la Xunta de Galicia está "desnortado" desde que se fue a trabajar a Madrid.

Para ella, Feijóo "lleva todo el fin de semana disfrazado de un protagonista de la película de Mentiras Arriesgadas", ha dicho en referencia a las fiestas de carnaval que se celebran estos días en la Comunidad.

La ministra ha considerado que el líder 'popular' ha "mentido y engañado", reconociendo que ahora "sí había hablado con Puigdemont y le había ofrecido el indulto". "Después de que lleva dos meses empecinado en amargar la vida al presidente del Gobierno, porque lo único que quiere Pedro Sánchez es normalizar la situación en España, en Cataluña", ha reivindicado.

"Ahí está el pobre Feijóo, que ahora no sabe qué decir ni qué hacer. Pero tiene que dar explicaciones de lo que habló en su momento con Puigdemont. ¿Qué le ofreció?, ¿A quiénes estaba dispuesto a indultar? ¿A cambio de qué? Ahora mismo está en una incrucijada, absolutamente desnortado, necesitando una salida que no encuentra porque no es fácil que la encuentre", ha sentenciado.

Para ella, uno no puede fiarse de alguien "que no da la cara" y que "cambió de discurso" cuando se fue a Madrid. "Necesitamos a políticos diferentes, responsables, que resuelvan los problemas de la gente", ha subrayado, aprovechando para pedir el voto en Galicia por el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro.