Anova pide el apoyo al BNG en las elecciones generales como el "voto utilitario antifascista"

Reunión de la Coordinadora Nacional de Anova. - ANOVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anova-Irmandade Nacionalista ha llamado a la ciudadanía gallega a participar en las elecciones generales del 29 de noviembre con un "voto utilitario antifascista" que pide que se concentre en el BNG, que, según un comunicado, pertenece al "cinturón soberanista" que han decidido apoyar en los últimos años.

"Nadie se puede quedar en casa cuando la propia casa de todas está en peligro", expresa el texto, que perfila el momento actual como uno "de emergencia" en el que lo "mucho" construido "se puede desvanecer en meses". "Cabe acompañar esa respuesta colectiva ante la infamia de quien deshumaniza al otro y cuestiona los consensos más básicos, estando dispuesto a emplear todos los medios para reprimir a quien no acate su mandato", contextualiza.

Este paso dado por la formación política, cuyo portavoz es ahora el exalcalde compostelano Martiño Noriega, tiene sus precedentes en el acuerdo que ya selló con el BNG en el 2024 de cara a las autonómicas, con el que pedía el voto para hacer a Ana Pontón la presidenta de Galicia.

En el comunicado difundido este sábado, coincidiendo con la aprobación de las candidaturas al Congreso y al Senado de la formación nacionalista, Anova se acordó del que fue una de sus principales referencias, Xosé Manuel Beiras, fallecido el pasado 8 de octubre.

Apoyándose en él, considera que los partidos tienen la obligación de "entenderse y proyectarse como herramientas al servicio de las mayorías sociales, nunca como un fin en sí mismo". Esta ha sido la "máxima" según la que se ha regido Anova desde su fundación, "inspirada en ejemplo del hermano Xosé Manuel Beiras", remarca.

APOYO AL "CINTURÓN SOBERANISTA"

El texto repasa los pasos dados por la formación desde su creación en 2012, que, primero, consistieron en el impulso durante la década de 2010 de "espacios transformadores" entre diferentes sensibilidades de la izquierda gallega. En la actual década, su decisión consiste en "alimentar los vasos comunicantes" con los movimientos sociales, mantener su trabajo en candidaturas municipalistas y mostrar su apoyo a lo que llama el "cinturón soberanista".

En él incluye al BNG, pero también a EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las CUP. Según expone, este conjunto ha sido en los últimos tiempos "la voz de las minorías sociales" en las instituciones y "antídoto contra las extremas derechas", lo que, al modo de ver de Anova, explica por qué ha llegado hasta adoptar sus más recientes posiciones.

"En un contexto histórico como este, es más necesario que nunca apostar por la diversidad y tejer alianzas sociales y políticas en la defensa del pan, del trabajo y techo sin olvidar que los espacios donde no ejercemos pueden ser ocupados por la negra sombra de la longa noche de piedra", reflexiona.