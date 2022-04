Las Anpas de Lugo denuncian que centros obligan a estudiantes a llevar mascarilla

LUGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Anpas de Lugo (Fapacel), Isabel Calvete, ha denunciado que hay centros que "casi" obligan a los estudiantes a llevar mascarilla, pese a que el Ministerio de Sanidad ya no impone su uso en interiores.

"Lo que nos transmiten las familias es que está habiendo una gran desorganización", ha asegurado Calvete, que sostiene que el ministerio y la Consellería de Sanidade aseguran que "no existe la obligación de llevar mascarillas" pero después "hay colegios que les piden a los niños casi como una obligación que las lleven".

La presidenta de las Anpas de Lugo asegura que "ya es hora de ponerse de acuerdo y ser coherentes", porque "en este caso no hay margen de interpretación". "No sabemos porque pasa esto. Las recomendaciones dicen que en el caso de personas vulnerables las tienen que llevar, pero en otras circunstancias en los centros de enseñanza pública no hay esa obligación", ha recordado.

Isabel Calvete ha requerido a la "consellería de Educación que ponga las cosas claras" de forma que "no vuelvan locas a las familias y no pongan a los niños en el medio de esta polémica".

Asimismo, ha constatado que "ya" han recibido "quejas" de Anpas y de padres porque hay "un gran descontrol". "La recomendación es para los familiares (del uso de mascarillas), que son los que deciden sí las llevan o no, y no para los centros", ha subrayado.

Calvete ha puntualizado que esta situación se da "en Guitiriz" y en otros centros de la provincia donde incluso los padres remitirán un escrito a la consellería de Educación para que "aclaren esta polémica tan tonta".