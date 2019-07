Antón Sánchez asegura que "no hay ningún enredo" en el rupturismo sobre el papel futuro de Martiño Noriega

Publicado 11/07/2019 13:48:41 CET

Afirma que Anova decidirá su rumbo en octubre como organización "libre" y sin estar "condicionada" por las elecciones autonómicas de 2020

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Anova y viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha asegurado que "no hay ningún enredo" en el rupturismo sobre el papel que debe desempeñar en el futuro el exalcalde de Santiago y Teo Martiño Noriega.

El pasado domingo, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, Antón Sánchez destacó a Martiño Noriega como "un referente" y "uno de los imprescindibles" que, a su juicio, es "capaz de liderar espacios plurales".

Posteriormente, sobre la posibilidad de que el exalcalde se convierta en el candidato a la Xunta del espacio rupturista en las próximas elecciones autonómicas, el líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, rechazó "entrar en ese tipo de cosas", mientras el portavoz de En Marea en el Parlamento, Manuel Lago, afirmó que "hay muchas personas capacitadas para ser candidatos".

Preguntado este viernes por estas palabras, Antón Sánchez ha preferido "no decir nada sobre eso". "No veo ningún enredo sobre esa cuestión", indica. "No es que yo defienda a Martiño, yo no defiendo a Martiño porque no hay ningún ataque a Martiño", agrega.

"A mí me preguntan sobre Martiño y yo contestaré positivamente siempre", ha dejado claro. "Otra cosa son las conclusiones que saquen los medios sobre lo que yo dije y extrapolaciones que saquen sobre lo que yo dije", señala. "Yo contesté lo que me preguntaron y volvería a contestarlo", aclara.

FUTURO DE ANOVA

Asimismo, Antón Sánchez remarca que la asamblea nacional de octubre de Anova "va a decidir el camino" a seguir por la formación, "pero no es un debate condicionado por las elecciones autonómicas", sino que "va mucho más allá".

Explica que Anova, "como organización soberana, es libre de decidir su futuro". "Es un debate abierto que decidirá la militancia en el que no se da nada por presupuesto", sostiene.

El portavoz nacional de Anova subraya que "antes de octubre no se va a tomar ninguna decisión" sobre cómo concurrir a las autonómicas, "porque es la asamblea la que tiene que decidir" en el marco de un "debate profundo".