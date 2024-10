La AP-9 enfrenta a Pontón y Rueda, que la reta a "ponerse brava" con el PSOE si se opone al traspaso en Madrid

La líder del Bloque insta a Rueda a "pedir perdón" por la prórroga de Aznar y Rueda ironiza con la influencia de los nacionalistas gallegos en Madrid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-9 y la prórroga de su concesión a Audasa autorizada en el año 2000 por el Gobierno que dirigía José María Aznar ha marcado el debate entre la líder del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien le ha afeado vivir "en el pasado" y ha llevado el foco a la tramitación en el Congreso de la ley que, por unanimidad del Parlamento autonómico, reivindica el traspaso a Galicia de una vía estratégica.

Y si Pontón afeó a Rueda su "mansedumbre" con Audasa (para la que, dijo, "trabaja sistemáticamente el PP") y la sumisión a su partido por "no ser capaz" de criticar esa prórroga ni siguiera más de 20 años después, el mandatario gallego ha empleado términos similares y en modo reto le ha instado a amenazar a los socialistas "con consecuencias", incluso en sus pactos en Galicia, si el PSOE se opone con su voto al traspaso en Madrid.

"Póngase brava de una vez. Tiene una muy buena oportunidad", ha espetado el mandatario gallego, antes de insistir en que, cuando en su reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, preguntó cuál sería la postura del PSOE ante la demanda de traspaso, "si iba a hacer lo mismo que la última vez y boicotearlo, dio una inquietante y preocupante callada por respuesta".

"Yo tengo claro lo que va a hacer mi partido y supongo que ustedes también serán coherentes. Pues le propongo abandonar la mansedumbre y hacer una advertencia con consecuencias al PSOE. Si nos vuelven a tomar el pelo en Madrid, tome usted medidas. Porque le digo una cosa: una vez la pueden engañar, ya la engañaron dos. Pero si la engañan más veces, corre el riesgo de pasar de víctima a corresponsable y cómplice", ha advertido.

Previamente, Pontón le había echado en cara la prórroga hasta 2048 de la concesión autorizada en el año 2000 y ligada a la compensación de la construcción de un tramo de la autopista hasta Ferrol, entre otras cuestiones. Una decisión que, ha agregado, obliga a los gallegos y gallegas a "seguir pagando unos peajes que son una estafa".

"Y en 2003, ese nefasto gobierno del PP decidió privatizar a precio de saldo la AP-9. Aún no escuché a ningún miembro del PP pedirles perdón a los gallegos y gallegas. ¿Lo va a hacer usted hoy? Ese es el legado del PP, que también lleva décadas boicotando con saña tanto el traspaso como el rescate de la autopista", ha esgrimido, antes de acusar a los populares de tener "cara de cemento armado".

"UN SOBRECOSTE DE 1.500 MILLONES"

A modo de ejemplo, ha aludido al informe encargado por la Xunta para cifrar el coste de traspaso y rescate de la AP-9 y ha afeado que la autoría sea de una consultora que trabaja con Audasa "de forma habitual". Tanto es así, que la nacionalista ha esgrimido que el estudio del Gobierno gallego "supondría un sobrecoste de 1.500 millones en el rescate de la AP-9".

Así las cosas, ha criticado que los populares "pretendan seguir regando con dinero público los beneficios de la concesionaria poniendo el interés de Audasa por encima de Galicia". "Y aún tienen la desvergüenza de criticar al BNG por conseguir descuentos históricos en los peajes", ha apostillado.

"TIMO DE LA ENMIENDITA"

"Le echa usted un morro tremendo", ha replicado Rueda, quien ha ironizado con que la formación eligió para encargar su estudio relativo a la AP-9 "al exportavoz parlamentario del Bloque", en referencia a Carlos Aymerich, uno de los expertos de la Universidade da Coruña que elaboraron dicho documento, cuya "imparcialidad" ve en duda.

A renglón seguido, ha afeado a la dirigente nacionalista vivir "anclada en el pasado" y ha ejemplificado con el órgano parlamentario impulsado por el BNG para investigar contratos de la Xunta con empresas como Eulen. "Una comisión de investigación para revisar las derrotas electorales les que metió Feijóo", ha definido Rueda.

Y también se ha quejado de que el Bloque ponga el foco en la ampliación de la concesión efectuada por el Gobierno de Aznar pero "no dice ni mu de la que después hizo un Gobierno socialista, no vaya a ser que moleste al PSOE".

Además, ha recalcado que la AP-9 se mantiene como "la autopista más cara de España" frente a la reivindicación de los "descuentos históricos de peajes" del BNG. Y ante las críticas reiteradas a la prórroga de 2000 impulsada por el Gobierno de Aznar, Rueda ha esgrimido que "a lo mejor los ciudadanos de Ferrol, que consiguieron la ampliación, no piensan que todo fue un error".

Finalmente, tras cuestionar los logros del Bloque en los acuerdos suscritos con el PSOE en Madrid, ha augurado que, "si al final hay presupuestos estatales", algo que ha confesado que "cada día" duda más, se asistirá "al timo de la enmiendita".

"Primero el BNG dirá que va a pedir no sé qué a cambio de dar apoyo al PSOE, luego que consiguió no sé qué. Después de lograr su apoyo, los del PSOE, porque los de aquí van a decir lo que se diga en Madrid, dirán que quiénes son esos del BNG que vienen diciendo que consiguieron no sé qué. Y no habrá absolutamente nada como ha pasado con la autopista", ha zanjado.