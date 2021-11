Apoyo del 99,5% a la estrategia del nuevo ciclo del BNG tras rechazar las enmiendas de calado independentista

La asamblea encarga la conmemoración de los 40 años del Bloque, que se cumplirán en 2022 con una "programación específica"

A CORUÑA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVII Asamblea del BNG en la que Ana Pontón se ha convertido por tercera vez en portavoz nacional ha aprobado con una práctica unanimidad del 99,5 por ciento los documentos políticos tras incorporar varias enmiendas, si bien quedaron rechazadas las de más hondo calado independentista. Previamente, los documentos se debatieron en las comarcas, de las que emanaron 346 textos alternativos, algunos de los cuales fueron incorporados tal cual y otros acordados con la comisión redactora. El informe de gestión contó también con el respaldo del 99,32 por ciento de los votos.

Al margen de los números, y aunque el liderazgo de Ana Pontón no ha sido discutido con ninguna candidatura alternativa, los retos de la formación nacionalista sí estuvieron encima de la mesa y distintas voces reclamaron de una u otra manera un compromiso explícito con la "construcción de la República Galega", enmiendas todas ellas que fueron rechazadas.

De hecho, uno de los momentos de más discusión interna giraron, tal y como ha podido ratificar Europa Press, en torno al debate de las premisas para gobernar que recogen los documentos políticos del BNG. Varias enmiendas proponían incluir la cuestión de la "autodeterminación" y el objetivo de "aproximar el objetivo final de la República Galega", como una de las formulaciones que aparecen.

La comisión redactora se encargó de defender los textos originales, que, según argumentó, no pretende omitir el debate, sino "situarlo" en el lugar correcto, es decir, no autoimponerse objetivos de autodeterminación política que no puedan ser negociados en un eventual gobierno autonómico en 2024.

El encargado de defender la postura oficial fue el diputado Manuel Lourenzo, quien sostuvo que siendo un "debate legítimo", no era el lugar adecuado para colocarlo. "No hay miedo a estos debates", argumentó en su defensa en la que citó al fallecido Bautista Álvarez --fundador de la UPG y del BNG-- para señalar que él siempre decía que el pueblo gallego no debía "importar modelos de fuera" y que tiene que "tener su tiempo".

"EL BNG NO ES INDEPENDENTISTA"

La asamblea echó abajo las enmiendas llegadas desde puntos como la comarca de Vigo, Costa da Morte o Baixo Miño y se reafirmó en el "soberanismo" como "casa común del nacionalismo", en palabras de Rubén Cela, que fue el encargado de defender, en este punto, el documento base presentado por la dirección nacionalista para este plenario. "El BNG no es independentista", proclamó.

Frente a las voces en la asamblea que pidieron, como ha ratificado Europa Press, "conseguir una república gallega" y "descolgarse de España", Rubén Cela aseguró que no hay "camuflaje" en los textos y proclamó que "el BNG no es independentista".

"Esto es un frente político y la casa común de todos los nacionalistas", ha defendido, antes de esgrimir la vocación "soberanista" de la formación y los distintos caminos que se pueden defender todos ellos dentro de la organización: se puede defender con un estado, a través de un estado confederal, una confederación ibérica (como decía Castelao) o un modelo genuinamente federal.

BASE SOCIAL Y ELECTORAL

Uno de los objetivos marcados por la portavoz nacional, Ana Pontón, al inicio de la asamblea, y como así recogen los objetivos políticos, es la ampliación de las bases, lograr más militancia --este mismo domingo se repartieron hojas de afiliación entre la documentación entregada a los acreditados-- y conquistar "la mayoría social" en la calle, con el fin de lograr alcanzar la Presidencia del Gobierno gallego en 2024.

En la introducción de la tesis política se recoge, precisamente, el "inicio del nuevo ciclo político" que con esta asamblea el BNG comienza o, en palabras de la portavoz nacional, el "despegue" tras la "resistencia y reorganización". En ese sentido, añade esa línea de la introducción, el BNG "tiene el gran reto colectivo de seguir apuntalando las correcciones positivas implementadas y agrandar la base social y electoral del nacionalismo".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

En la XVII asamblea el BNG también ha aprobado una serie de propuestas de resolución, que abordan desde el apoyo a la próxima manifestación en defensa de la sanidad pública, el rechazo a los ataques lgtbfóficas, la lucha contra la violencia machista y la petición de derogar la "ley mordaza", entre otras.

Además, con motivo del 40 aniversario de la fundación del BNG el 25 y 26 de septiembre de 1972, la asamblea insta a la nueva dirección de la formación a "realizar conjuntamente con la Fundación Galiza Sempre" una "programación específica" para conmemorar esta fecha y a realizar una "campaña de puesta en valor" de toda la labor del BNG y su "lucha política".