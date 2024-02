Archivada la causa por supuestas irregularidades en el voto de varios usuarios de una residencia de Castro Caldelas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción 1 de A Pobra de Trives (Ourense) ha dictado auto por el que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta por supuestas irregularidades en el voto por correo de varios ancianos de una residencia de Castro Caldelas, con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, al no apreciar indicios de un delito electoral.

En su resolución, la jueza expone que las diligencias se abrieron tras recibir un informe de Correos y de la Junta Electoral de Zona, ante "ciertas dudas" en la diligencia de un funcionario de Correos a la hora de comprobar la identidad de varios usuarios de una residencia de mayores, que habían solicitado el voto por correo, y por comentarios en los que valoraría que esas personas no estaban capacitadas para recibir los envíos de la documentación electoral.

El juzgado señala que los hechos no han podido ser acreditados, lo que no obsta para que, si los responsables de Correos perciben que algún trabajador incurre en algún incumplimiento de la normativa sobre el voto por correo, que sea encuadrable en una infracción administrativa, actúen por los cauces oportunos, "lo cual queda fuera del principio de intervención mínima y última ratio" que rigen en el Derecho Penal.

Además, también señala que la propia Fiscalía pidió el sobreseimiento al no haber conducta penalmente reprochable, sino una infracción administrativa y, al no haber acusación particular, procede dicho sobreseimiento.

Cuando ocurrieron estos hechos, y tras una denuncia del PP, la junta electoral acordó anular esos votos por correo y devolver a esos cuatro usuarios de la residencia la facultad de acudir a votar presencialmente a sus colegios electorales (el plazo para solicitar el voto por correo ya había terminado).

REPETICIÓN ELECTORAL

Con todo, esta denuncia fue solo el principio de una serie de recursos y acusaciones relativas al voto por correo en este municipio ourensano y, a la vista de las dudas sobre la cadena de custodia de esos votos, la Junta Electoral Central adoptó, a mediados de junio de 2023, la decisión de repetir las elecciones en este ayuntamiento, fijando como fecha para la nueva votación el 26 de noviembre.

De hecho, en la propia fecha de las elecciones de mayo, la Junta Electoral de Zona acordó que los votos emitidos por correo que fueran impugnados no fueran introducidos en la urna, ante la posibilidad de que se impugnaran los votos de todas las mesas, y con la idea de que esos sufragios fueran valorados posteriormente.

El PSOE, que ganó esos comicios por 27 votos de diferencia con respecto al PP, pidió que esos votos fueran escrutados por la Junta Electoral de Zona y, cuando las papeletas ya estaban en Madrid, pidió que el recuento lo hiciera la Junta Electoral Central.

Sin embargo, ese órgano optó por anular las elecciones y ordenar su repetición, ante las dudas suscitadas en el proceso. El 26 de noviembre, Castro Caldelas volvió a votar para elegir su gobierno local y, de nuevo, la socialista Sara Inés Vega logró hacerse con la victoria, esa vez con 47 votos de ventaja y con una mayor participación (más de un 81 %, frente al 74,27 % de participación en mayo).