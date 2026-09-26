Arde una furgoneta en Vilaboa en la AP-9 y obliga a extinguir un conato de incendio en el monte

Incendio de furgoneta en Vilaboa (Pontevedra)
Incendio de furgoneta en Vilaboa (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 18:05
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   PONTEVEDRA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una furgoneta ha comenzado a arder este sábado en la autopista AP-9 a su paso por el municipio pontevedrés de Vilaboa, lo que ha provocado que fuego saltase al monte contiguo y diese lugar a un conato ya extinguido.

   Según explica la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego comenzó a las 14,22 horas en Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, y el fuego quedó extinguido a las 16,46 horas. Ardieron 0,12 hectáreas de arbolado. En las tareas trabajaron dos motombas, dos brigadas y un agente.

   Al respecto, la Guardia Civil explica que este incendio obligó a cortar la circulación temporalmente, pero ya está restablecida.

   El siniestro tuvo lugar en sentido Vigo, en el punto kilométrico 141,500. No se registraron heridos.

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