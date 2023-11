Armando Ojea, teniente de alcalde de Ourense, será el candidato de DO en las elecciones autonómicas gallegas

OURENSE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente alcalde del Ayuntameinto de Ourense, Armando Ojea, encabezará la candidatura de Democracia Ourensana (DO) en las "inminentes" elecciones 2024 al Parlamento de Galicia, por la única provincia que concurrirá el partido, la de Ourense.

Armando Ojea Bouzo ha ejercido de profesor de física, matemáticas y música, ha trabajado como director/coordinador de formación y también como músico profesional.

Es uno de los fundadores del partido de Gonzalo Pérez Jácome y actualmente es concejal y diputado provincial.

Entre sus aficiones de tiempo libre se encuentra el aprendizaje de idiomas, la lectura de ensayo político y sociológico, así como la investigación histórica y toponímica de la provincia, siendo un gran conocedor de las particularidades de los 92 ayuntamientos de la provincia de Ourense.

Armando Ojea "es el candidato ideal para liderar el proyecto que rescate a Ourense del secuestro presupuestario al que la Xunta de Galicia le ha sometido en las últimas décadas", fuese gobernada por PP, PSOE o BNG. Ojea encabezará la formación ourensana que conseguirá "transformar la provincia de Ourense, de cenicienta" a principado" de Galicia.

IDEÓLOGO

Armando Ojea, uno de los principales ideólogos de DO, junto Jácome ha constituido "un binomio sin el que no se entendería Democracia Ourensana". "No hay mejor candidato para defender en Santiago los intereses de Ourense", ha remarcado la formación, que ha informado a través de un comunicado de esta elección. "Si hay un alter ego de Gonzalo Jácome, ese es Armando Ojea", considera DO.

El actual alcalde de Ourense no podrá formar parte de la lista electoral porque la ley gallega declara inelegible a los alcaldes. Con todo, "sí será visible y tendrá protagonismo, la lucha e involucración de Jácome en la futura campaña electoral, en el que será el mayor reto de Ourense en su historia política: tener voz propia en el Parlamento de Galicia".

Democracia Ourensana da por seguro que Armando será el primer diputado autonómico que defienda a OUrense en el Parlamento Gallego, hecho que sucederá tras las elecciones gallegas-2024, si bien esperamos que no sea un único diputado el presente sino que DO consiga hasta 2-3-4* En otras palabras -el Cielo es el Límite-.

Se estima que cada diputado gallego precisará 10.000 votos en la provincia de OUrense para los 14 en juego. DO obtuvo 18,450 votos en las municipales de 2023 (y solamente en la ciudad).

El 5% de filtro excluyente es irrelevante en la provincia de OUrense, ya que los votos mínimos para un diputado por OUrense requiere en realidad en torno a un 7% (a diferencia de Coruña y Pontevedra cuyo primer diputado se obtiene por debajo del 5%).