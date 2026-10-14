El Arzobispado de Santiago, Cáritas y arquitectos estudian transformar casas de la iglesia en viviendas de emergencia - CÁRITAS/COAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Santiago, Cáritas Diocesana y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han firmado este miércoles un acuerdo para desarrollar un programa conjunto destinado a identificar, rehabilitar y poner en uso inmuebles de titularidad eclesiástica susceptibles de convertirse en recursos residenciales para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, suscrito por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía; y el decano del COAG, Luciano G. Alfaya, establece un marco estable de cooperación para movilizar patrimonio residencial de la Iglesia y ponerlo al servicio de proyectos de vivienda de emergencia, alojamiento temporal e inclusión social.

La iniciativa, tal y como han señalado las entidades impulsoras en un comunicado, aspira a ofrecer respuestas concretas a uno de los principales desafíos sociales de Galicia, el acceso a una vivienda digna. Para ello, las tres entidades combinarán la función social del patrimonio eclesiástico, la experiencia de acompañamiento de Cáritas y el conocimiento técnico de los profesionales de la arquitectura.

Así las cosas, el convenio permitirá analizar el potencial de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la Archidiócesis de Santiago, una parte significativa de las cerca de 4.000 que existen en Galicia, con el objetivo de identificar aquellos inmuebles que, por sus características y ubicación, puedan ser rehabilitados y destinados a programas residenciales de carácter social.

ALIANZA ENTRE PATRIMONIO, SOLIDARIDAD Y ARQUITECTURA

Durante el acto de firma, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha destacado que la iniciativa constituye una forma de poner el patrimonio de la Iglesia al servicio de las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

"La Iglesia quiere poner sus recursos al servicio de las personas y familias que más lo necesitan. Este convenio nos permite dar una nueva vida a inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio para convertirlos en espacios de acogida, esperanza y acompañamiento. Se trata de una forma concreta de responder a necesidades reales y de contribuir a que más personas puedan recuperar estabilidad y dignidad a través de un hogar", ha indicado.

Por su parte, Pilar Farjas ha subrayado la importancia que tiene la vivienda para cualquier proceso de inclusión social. "El acceso a una vivienda digna es un clave para cualquier proceso de inclusión social. Gracias a esta alianza se sientan las bases para ampliar recursos y ofrecer nuevas oportunidades a personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda. Contar con más espacios de alojamiento significa reforzar nuestra capacidad de acompañamiento y respuesta ante situaciones de vulnerabilidad", ha manifestado.

Del mismo modo, Luciano G. Alfaya ha puesto en valor la dimensión social de la arquitectura como herramienta de transformación. "Hay dos cosas fundamentales, contribuir en todos los niveles que podamos a un problema de la vivienda en general, y este es un mecanismo más en el que el Colegio participa desde una visión técnica, de una visión del conocimiento y de la experiencia. Y, en este caso, a mayores, la puesta en valor del patrimonio, la recuperación del territorio rural", ha apuntado.

Entre las primeras actuaciones previstas figura la elaboración de un Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico de la Archidiócesis de Santiago, que permitirá actualizar el inventario de casas rectorales realizado conjuntamente por la Xunta de Galicia y el COAG entre los años 1991 y 1993.

Entre otras cuestiones, las tres entidades colaborarán además en la captación de financiación que permita hacer viables las actuaciones de rehabilitación y puesta en uso de los inmuebles seleccionados.

La iniciativa se apoya en la experiencia acumulada por Cáritas Diocesana de Santiago en la gestión de recursos de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la entidad dispone de una red formada por 40 viviendas destinadas a fines sociales, con aproximadamente 240 plazas de alojamiento, distribuidas en distintos municipios de Galicia.