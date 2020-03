As vítimas mortais por coronavirus en Galicia elévanse a 23 tras a morte dunha muller de 91 anos en Ferrol

FERROL, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

As vítimas mortais pola epidemia de coronavirus ascenden na Comunidade galega a 23, tras a morte este martes dunha muller de 91 anos de idade que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (Chuf).

Fontes do Servizo Galego de Saúde (Sergas) informan de que esta nova vítima fora diagnosticada de coronavirus e tiña varias patoloxías previas.

Este martes faleceron tamén un home de 61 anos que estaba ingresado no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) e outro home de 83 anos de idade que estaba ingresado no Hospital da Costa, no municipio lucense de Burela, ambos tamén con patoloxías previas.

A xornada do luns morreron dous homes en relación á pandemia de COVID-19: un de 69 anos de idade que estaba ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (Chuf) e outro de 81 anos de idade que estaba ingresado no Hospital Lucus Augusti de Lugo. Ambos presentaban patoloxías previas.

VÍTIMAS DA SEMANA PASADA

Durante a xornada do domingo faleceron en Galicia cinco persoas en relación á epidemia de coronavirus, entre elas dúas mulleres de 92 e 77 anos de idade na área de Ferrol, a primeira ingresada no Chuf e a segunda no Hospital Juan Cardona. Ambas tamén presentaban patoloxías previas.

Tamén faleceron durante a xornada do domingo outras tres persoas: unha muller de 90 anos que estaba hospitalizada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo), un home de 72 anos que se atopaba no Hospital Quironsalud Miguel Domínguez de Pontevedra e unha muller de 84 anos ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus).

Pola súa banda, na xornada do sábado 21 de marzo rexistráronse catro mortes relacionadas coa pandemia: unha muller de 68 anos e tres homes de 93, 81 e 74 anos, respectivamente, todos eles ingresados no Chuac e con patoloxías crónicas previas.

Así mesmo, o venres rexistráronse catro falecidos: dous homes de 70 e 79 anos, respectivamente, tamén ingresados no Chuac; así como unha muller de 93 anos que estaba ingresada no Chuo; e un home de 89 anos de idade que estaba no Hospital de Monforte (Lugo). Todos presentaban tamén varias patoloxías previas.

OUTRAS VÍTIMAS

O xoves coñeceuse o falecemento da quinta vítima mortal, un home de 75 anos que tamén estaba ingresado no Chuac e que presentaba varias patoloxías crónicas previas. Pola súa banda, a cuarta morte rexistrouse o mércores 18 de marzo, xornada na que faleceu un home de 72 anos tamén ingresado na Coruña.

Previamente, a terceira vítima mortal en Galicia foi un home de 45 anos de idade que contaba, así mesmo, con patoloxías previas e que tamén estaba ingresado no Chuac.

Antes faleceu un home de 81 anos con varias patoloxías, ingresado no Hospital Montecelo de Pontevedra, mentres que a primeira morte en Galicia foi a dunha muller de 92 anos, con múltiples patoloxías previas, que estaba ingresada no centro de Povisa, en Vigo.