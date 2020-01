Asime denuncia la "obstrucción" del Puerto de Vigo al proyecto de Vicalsa en Vulcano

Publicado 29/01/2020 16:17:35 CET

VIGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Asime, ha denunciado este miércoles la "política de obstrucción" del Puerto de Vigo con respecto al proyecto presentado por Vicalsa para reactivar la construcción y reparación naval en las instalaciones del astillero Vulcano (en proceso de liquidación).

En una rueda de prensa, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha advertido de que destinar ese espacio a otra actividad distinta de la construcción y reparación naval sería "una barbaridad", y ha lamentado el "empecinamiento" del Puerto para poner "todas las dificultades del mundo" a Vicalsa, que ha presentado "un gran proyecto" para esas instalaciones, con una inversión de unos 10 millones de euros, que serviría para modernizarlas y crear cientos de empleos.

"En la industria naval no ha habido una inversión relevante en los últimos 20 años, y llega un grupo que pone sobre la mesa una inversión y casi no le dejan ni explicarlo", ha denunciado Mallón, quien ha recalcado que, si no fuera por la "política activa" del Puerto para frenar dicho proyecto, la modernización de las instalaciones de Vulcano ya estaría en marcha.

En ese contexto, Asime ha apelado a la "responsabilidad" del Consejo de Administración del Puerto, del que forman parte representantes del Estado, de la Xunta, del Ayuntamiento de Vigo o de entidades empresariales, entre otros. "Si la mayoría están de acuerdo en que hay que mantener ahí la construcción naval, pedimos que reflexionen sobre lo que votan (en las reuniones del Consejo), y si no quieren permitir la inversión, que diga por qué", ha afirmado Mallón.

Por otra parte, ha advertido de que esta organización no consentirá que este problema "se dilucide como un tema jurídico, porque no lo es" y ha recordado que "otros astilleros no han tenido problemas con sus concesiones", al tiempo que ha insistido en que aún se pueden tomar medidas que salven la situación, como retirar el recurso presentado por el Puerto (sobre la inclusión de la concesión en el proceso de liquidación de Vulcano) o renunciar al informe del Consejo de Estado.

Finalmente, Enrique Mallón ha advertido de que Vicalsa "puede retirar su oferta en cualquier momento, porque no tiene necesidad de sufrir este escarnio", y ha pedido "que se escuche a los vecinos de Teis". "A ver si prefieren ver allí empleo y crecimiento de la economía o una sola persona con un mando a distancia para mover materiales", ha zanjado.