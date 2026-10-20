La Asociación para a Defensa da Sanidade pide votar el 29N "teniendo en cuenta" que PP y Vox "privatizan y desmantelan"

Reunión de la plataforma de A Mariña en defensa de la sanidad pública - PLATAFORMA DA MARIÑA EN DEFENSA DA SANIDADE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública pide "tener en cuenta" datos relativos a lo que considera un proceso de "privatización y desmantelamiento" del servicio gallego de salud cuando el ciudadano "tenga la papeleta en la mano el próximo 29 de noviembre".

Asimismo, critica la reforma de la Atención Primaria que ha explicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, este martes en el Parlamento gallego, al considerar que "no es un nuevo modelo" y entender que sirve a la Xunta para "hacer la campaña a los partidos de la derecha".

En rueda de prensa, la presidenta de la asociación, Luisa Lores, ha afirmado, en clave electoral, que están "con cualquier partido que defienda la sanidad pública". "No podemos estar con el PP, viendo como está el Sergas, ni con Vox que quiere privatizar los servicios públicos", ha censurado.

Junto a ella, Xosé María Dios Diz, integrante de la asociación, ha criticado que el modelo para Atención Primaria "recupera cosas que había eliminado el PP" y ha advertido de que el "colapso" se debe a falta de profesionales, ante lo cual ve "incomprensible" que se hable de 642-644 profesionales para los próximos tres años, según sus números.

"Le están haciendo la campaña a los partidos de la derecha", ha criticado, antes de que el portavoz de la asociación, Manuel Martín, cargase contra esta propuesta que circunscribe en un "momento electoral". "Es ganar tiempo", ha opinado Martín, después de subrayar que la situación de la atención primaria es "crítica".

A MARIÑA

Por otra parte, la plataforma sanitaria de A Mariña alerta de la "pérdida irreparable" en la calidad asistencial "unida a un grave déficit" de personal sanitario en la comarca.

A través de una nota de prensa, la coordinadora de la plataforma, Montse Porteiro, avisa de listas de espera "inasumibles" y una pérdida "progresiva y muy peligrosa" de la calidad asistencial.