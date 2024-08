La atracción en la que murió un vigués el 3 de agosto funcionó días antes en otra fiesta en la ciudad sin autorización

El PP denuncia que el Ayuntamiento "no hizo nada" para evitar esa actividad y que reconoce no disponer de medios inspección



VIGO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atracción ferial, el llamado Saltamontes, que sufrió una avería en la madrugada del pasado 3 de agosto y causó la muerte a un joven de 36 años durante las fiestas de la parroquia viguesa de Matamá, estuvo operativa unos días antes, en las fiestas de Santa Ana de Beade, también en la ciudad olívica, y también lo hizo sin autorización municipal.

Tal y como figura en el expediente relativo a los festejos de Beade, que se celebraron del 25 al 28 de julio, la solicitud para la instalación del Saltamontes en el entorno de la iglesia de San Esteban de Beade fue denegada por el Ayuntamiento debido a que resultaba incompleta la documentación aportada.

Con todo, esta atracción funcionó esos días en Beade, según ha denunciado el grupo municipal del PP, quien ha señalado que se trata de la misma atracción que, poco después, se instaló en Matamá, donde también estuvo operando sin la autorización municipal (denegada por el mismo motivo).

Además, en el informe-propuesta del departamento municipal de Seguridad que figura en el expediente de las fiestas de Beade se hace constar que "el Ayuntamiento de Vigo no dispone del Plan de Inspección de espectáculos públicos y actividadaes recreativas según la disposición final cuarta de la Ley 7/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia", y que tampoco dispone "de los medios para la inspección y comprobación que acredite que las instalaciones y montajes reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez de todos sus elementos".

PETICIÓN DE INFORMACIÓN DEL JUZGADO

En el caso de las fiestas de Matamá, en las que uno de los brazos de ese Saltamontes se soltó y causó lesiones mortales a un vecino de la ciudad, en el expediente también figura que la instalación de esta atracción no estaba autorizada.

Tras el siniestro mortal, el juzgado de instrucción número 3 de Vigo ha abierto una investigación y, en un oficio del pasado 5 de agosto, se dirigió al Ayuntamiento para solicitar el expediente de autorización de la atracción "y especialmente el informe técnico de la empresa externa contratada por el Ayuntamiento que inspeccionó y validó dicha atracción para la feria de Matamá", así como la autorización de la ubicación de la misma.

En su respuesta, el Ayuntamiento remite copias de los expedientes de la autorización de la fiesta en general y de esa atracción en particular, donde hace constar la denegación del permiso.

Igualmente aporta un informe explicativo sobre el régimen de intervención administrativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, y expone que la ley exige que el propio interesado aporte un proyecto firmado un técnico competencia y que designe al técnico que asuma la responsabilidad del montaje.

Finalmente, la administración municipal señala que la falta de documentación de esa atracción quedó acreditada en el expediente "con constancia fehaciente del interesado", y explica que la autorización de ocupación del suelo público "con las incidencias de las atracciones" fue comunicada a la Policía, al tiempo que admite que "ninguna constancia se tuvo por ningún medio de la actividad de la atracción" ni de ninguna otra "hasta el fatal accidente en el que perdió la vida el joven que viajaba en el Saltamontes".

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, el grupo municipal del PP, que ha tenido acceso a ambos expedientes, ha denunciado que la atracción estuvo funcionando "los cuatro días" de las fiestas de Beade y, posteriormente, en Matamá, en ambos casos sin la autorización. "Resulta del todo imposible que una atracción que no está funcionando sufra un accidente", ha apostillado el portavoz 'popular', Miguel Martín, y ha cuestionado "por qué no se hizo nada para parar el Saltamontes, si no tenía autorización y, por tanto, no podía estar operativa".

Para el PP, "resulta llamativo como, entre toda la documentación (...) sigue sin aparecer orden o correo alguno dirigido a la Policía Local instando a la supervisión y control de esta atracción tanto en Beade como en Matamá", mientras el Ayuntamiento "se limita a asegurar" que puso en conocimiento de la Policía la autorización de ocupación del dominio público.

Finalmente, también ha afeado al gobierno local que, en expediente de las fiestas de Beade, la administración municipal "reconoce que no dispone ni de Plan de Inspección de espectáculos públicos y actividades recreativas, ni tampoco los medios para la inspección y comprobación".

"Sigue, por tanto, más que nunca vigente la necesidad de explicaciones por parte del gobierno municipal, que continúa agazapado detrás de una información que todavía plantea muchas dudas y preguntas sin respuesta. Es por ello que insistimos en la necesidad de crear una comisión de investigación a nivel municipal que aclare no sólo que pasó en en Matamá sino también el proceder habitual del concello para las autorizaciones de las fiestas patronales", ha sentenciado Miguel Martín.