Ayuntamientos de A Coruña piden "no estigmatizar" a ciertos barrios por la incidencia de casos

Ayuntamientos de A Coruña han pedido "no estigmatizar" a ciertos barrios por la incidencia de casos por COVID-19, mientras algunos como Culleredo piden a la Xunta que "solucione a nivel jurídico" los problemas derivados de la imposición de sanciones por no usar la mascarilla.

Sobre la situación en algunos barrios, el alcalde de este municipio, José Ramón Rioboo, asegura, sobre la posible estigmatización de barrios, que "esto puede provocar una cierta relajación en otras zonas cuando el mensaje debe ser unánime".

En un municipio con 54 positivos confirmados y 72 contactos que están siendo analizados, pidE a la Xunta soluciones jurídicas sobre las sanciones por no usar la mascarilla. "Los ayuntamientos llevamos diez días instando a la administración autonómica para que arregle esta problema ya que si no no hay forma de instruir las sanciones", afirma su regidor.

Como él, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha solicitado "que no se estigmatice a ninguno de los colectivos ni de los barrios en que se registran más personas positivas por la COVID-19". También incide en el refuerzo para el control de personas en el uso de las mascarillas, así como de las calles con un mayor número de terrazas.

MULTAS

En el caso de Cambre, fuentes municipales confirman que el número de positivos aumentó, con dos casos más que el miércoles, 21 en total. Desde el consistorio, han explicado que recibieron varias llamadas por parte de jóvenes con respecto a las pruebas PCR que anunció la Xunta, pero han recordado que será Sanidade quién contacte con los que se someterán al test.

Mientras, confirman que en este municipio se impusieron 77 multas por no usar la mascarilla, dos a personas que no quisieron identificarse y otras tres por falta de respeto a la Policía. Se apercibió también a un local de hostelería por infringir la hora de cierre. La mayoría de las multas fueron en la zona de O Temple, la zona más poblada.

También en Carral aumentó el número de casos, con un total de seis y nueve contactos que se están analizando. Por su parte, Bergondo se mantiene en cuatro positivos y diez contactos en análisis.

SIGUEN LAS PRUEBAS

Por su parte, el área sanitaria de A Coruña y Cee eleva a 1.247 las pruebas PCR realizadas en el laboratorio de Microbiología del Chuac. Confirma también que este jueves se procedió al cribado, en el espacio habilitado en el PAC de Cambre, de los colectivos especialmente sensibles de este municipio y Carral, además de hacerse en el ubicado en el centro de salud del Ventorillo, en A Coruña, entre la población de entre 18 y 40 años.

Para este viernes, explica que se realizarán las pruebas en Sada entre el colectivo especialmente sensible y continuará el cribado en el Ventorillo. Por otra parte, ha cifrado en 52 los pacientes ingresados en el área sanitaria, con 44 en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y otros cuatro en UCI. A ellos, se suman dos en planta en Quirón; uno en el Modelo y otro en el San Rafael, con un total de 20 altas.