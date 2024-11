Los ayuntamientos gallegos se organizan para recoger alimentos y productos para los afectados por la DANA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos y diputaciones gallegas han recibido ya indicaciones oficiales para proceder a la recogida de alimentos o productos que pueden hacer llegar a las personas afectadas por la DANA en Valencia. Algunos municipios, de hecho, ya han anunciado la apertura de locales donde dejar donaciones.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), tras una reunión con la Delegación del Gobierno, ha dirigido a los municipios y diputaciones gallegas las indicaciones actualizadas para proceder en la aportación de colaboración con los damnificados, ha informado en un comunicado.

En caso de que los ayuntamientos o las diputaciones estén recogiendo materiales y alimentos básicos, pueden contactar directamente con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a través de la cuenta de correo ayudadana@fvmp.org. Siguiendo sus indicaciones, lo que más se necesita es agua, leche, fiambres, pan de molde, latas de atún, materiales de limpieza personal y doméstica, pañales y compresas.

También pueden ponerse en contacto con la Delegación del Gobierno en Galicia a través del correo comunicaciones.galicia@correo.gob.es para organizar recogidas y envíos.

Los ayuntamientos y diputaciones que puedan acercar apoyo de bomberos, servicios de rescate y de protección civil deben contactar con los servicios de emergencia de la Generalitat Valenciana.

Para aportaciones económicas, desde la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) está gestionando la apertura de una cuenta bancaria únicamente dirigida para este cometido.

Además, la FEGAMP y la Delegación del Gobierno en Galicia han solicitado a la Xunta de Galicia una reunión urgente para articular los mecanismos de coordinación de la solidaridad con las personas afectadas por la DANA.

ALGUNOS AYUNTAMIENTOS YA HAN ANUNCIADO RECOGIDAS

Una vez que se ha producido esta comunicación, algunos ayuntamientos gallegos ya han anunciado recogidas del material que se reclama desde Valencia como prioritario.

Este es el caso del Ayuntamiento de Santiago, que inicia esta tarde la recogida de productos de primera necesidad para su envío a las localidades afectadas por la DANA. Se ha pedido a los ciudadanos donar leche, agua, alimentos no perecederos, biberones, pañales, palas y botas de agua, calcetines, productos de higiene personal y sacos de dormir

La recogida se realizará en las dependencias de Protección Civil, en el estadio municipal Vero Boquete de San Lázaro. Esta tarde se podrá hacer entrega de las donaciones en horario de 18,00 a 21,00 horas, y el horario previsto para mañana será de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

También el Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) ha ofrecido recursos materiales y humanos para reforzar la capacidad de respuesta frente a esta situación. La entidad local dispuso un equipo especializado de agentes de la Policía Local, que incluye una unidad de dron para labores de búsqueda, rescate y control de zonas afectadas.

Los agentes viajarán en vehículo oficial completamente rotulado, equipado y listo para atender cualquier necesidad urgente que se determine en las próximas horas. Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de la Generalitat un conjunto de bombas de achique autónomas, que funcionan con gasolina, para ayudar a gestionar inundaciones y situaciones de riesgo en las zonas afectadas. Asimismo, se movilizará una autocaravana que funcionará como puesto de mando avanzado.

De manera complementaria, se ha lanzado una campaña solidaria para recoger alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. La ciudadanía podrá acercar su ayuda en el punto de recogida que se habilitará este sábado 2 de noviembre -de 10,00 a 22.30 horas- y el domingo 3 de noviembre -de 10,00 a 14,30 horas- en el Pabellón Municipal.

En el caso del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), se ha habilitado un punto de donaciones de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 13,00 horas, en el Forum Carballo o en el Ayuntamiento. Se recogerán alimentos no perecederos, productos de higiene y productos de alimentación e higiene infantil. No se admitirá ropa ni productos que no sean los demandados.

Por otra parte, seis trabajadores de Protección Civil de Vilagarcía, entre funcionarios y voluntarios, con el jefe del Servicio Municipal de Emergencias, Francisco Javier Busto, al mando partirán esta noche con destino a Valencia para participar en las labores de ayuda y rescate en la catástrofe provocada por la DANA. En la marcha de la expedición, a las 22,00 horas, desde la base de Agustín Romero, estarán el alcalde, Alberto Varela, y la concejal de Seguridad Ciudadana. Hasta Valencia irán con medios municipales: dos coches, un quad y un remolque con bombas de achique, generadores de electricidad, equipos de excarcelación e iluminación.

Los profesionales se establecerán en el municipio de Moncada y estarán bajo la coordinación de la Central de Emergencias de la Generalitat valenciana. Se alojarán en un pabellón de deportes y llevarán comida y bebida puesto que tienen que ser totalmente autónomos en este aspecto.