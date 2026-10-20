Banco de Alimentos busca 2.700 voluntarios para su Gran Recogida en la provincia de Pontevedra

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo busca unos 2.700 voluntarios para llevar a cabo su Gran Recogida 2026 los próximos 13 y 14 de noviembre, con el objetivo de recaudar miles de kilos de comida para ayudar a más de 20.000 personas durante los próximos meses.

Así lo han anunciado los responsables de la asociación en rueda de prensa este martes, donde el presidente del Banco, José Ramón Santamaría, ha animado a todos los ciudadanos a unirse para cubrir los 150 supermercados de la provincia adheridos a esta iniciativa solidaria.

Él ha subrayado que solo son necesarias 4 horas disponibles ese fin de semana, solicitando ayuda a toda la sociedad para que se anoten a través de la web 'www.bancoalimentosvigo.org'.

Además, Banco de Alimentos ha anunciado que lanzará una campaña en las redes sociales, que contará con la colaboración de reconocidos influencer para dar a conocer la Gran Recogida y llegar a más público.