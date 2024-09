Besteiro afea la "agenda antigallega" de Rueda por "renunciar" a una quita de deuda y una financiación "singular"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra la "agenda antigallega" que, dice, pone en práctica el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, al haber "renunciado" a negociar una quita de deuda y una financiación "singular" para Galicia durante su encuentro del pasado viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una comparecencia de prensa celebrada este lunes en el Parlamento gallego, Besteiro ha acusado a Rueda de considerar que a Galicia "le sobra el dinero", en lo que ve un síntoma de que el gobierno del PP en la Xunta "no sabe identificar cuáles son las necesidades" de la comunidad.

En este sentido, ha señalado que a lo largo del fin de semana el propio Rueda y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ofrecieron declaraciones en las cifraron primero en 600, más tarde en 700 y este lunes en 800 los millones que necesita Galicia para hacer frente a sus necesidades de financiación.

"Eso sí que es un proceso inflacionario y no el de Argentina", ha aseverado el máximo responsable de los socialistas gallegos, que cree que la Xunta renuncia a hablar de financiación singular "porque no tienen claros los números".

Para Besteiro, Rueda "renuncia" a una consideración "singular" para Galicia mientras "reduce impuestos a quien más tiene", "castiga a todos los ciudadanos sin distinción" con medidas como el incremento del canon por la recogida de basuras a los ayuntamientos adscritos a Sogama o mantiene a los municipios "infrafinanciados".

En esta línea, ha criticado el argumento esgrimido por Rueda de negarse a abordar la reforma del sistema de financiación de forma bilateral y reclamar que esto se produzca en una Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues el socialista considera que ninguna de estas dos son las vías donde pueda darse al ser el primero un espacio que requiere de decisiones "por unanimidad" y el segundo un organismo "consultivo".

"Rueda perdió una oportunidad muy importante de defender los intereses de Galicia porque decidió mirar para otro lado", ha señalado el socialista, que ha instado a PP y al diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego a votar a favor de la senda de estabilidad que llega a la Cámara baja este jueves.

"Allí nos veremos todos", ha dicho Besteiro en un mensaje a populares y nacionalistas para que faciliten la aprobación objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos generales en los que, ha continuado, estarán los "proyectos" que PP y BNG "reclaman" para Galicia.

ALTRI

Cuestionado sobre la petición de la líder del BNG, Ana Pontón, al Gobierno para que el proyecto de Altri no reciba ayudas europeas canalizadas a través del Estado, Besteiro ha incidido en que estas subvenciones "no son discrecionales".

"Las ayudas son regladas. Esto no es un 'a ti de doy, a ti, no'", ha apostillado antes de afirmar que su "reflexión" es que el de la multinacional portuguesa no es un proyecto que "encaje" para recibir apoyos europeos, pero que estos tienen unas normas de funcionamiento que deben respetarse.