Besteiro cree que es "una evidencia" que la planta de Altri puede judicializarse, pero pide fijarse en su "viabilidad"

El BNG espera que se frene lo que considera "una bomba ambiental" y que no se autorice la instalación de la factoría en A Ulloa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ve "previsible" y reconoce que es "una evidencia" que la planta que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei acabe judicializada, pero pide poner el foco en "su viabilidad económica".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en el Parlamento de Galicia sobre las palabras del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, en las que asume que el proyecto de la multinacional lusa es "susceptible" de acabar judicializado, Besteiro ha considerado que es "una evidencia".

"Si hay 26.000 alegaciones, es previsible que se judicialice administrativamente esta cuestión. Creo que se pone en una posición de futuro previsible, pero no desviemos la óptica sobre esa cuestión y centrémonos en su viabilidad económica", ha insistido.

Así, el líder del PSdeG ha defendido que los socialistas gallegos han sido "los únicos" que han planteado "un estudio en profundidad" sobre este proyecto.

En esta línea, ha recordado que hasta el primer trimestre de 2025 no se conocerán "los informes en el ámbito medioambiental", por lo que, en su opinión, hasta esa fecha, hay que explicar otras cuestiones como si "se van a poner fondos de la Xunta en el proyecto".

"Más allá de que dependen de que los condicionantes medioambientales se superen o no; pero antes tendremos que saber que la Xunta tiene una propuesta de financiamiento o de cofinanciamiento", ha aseverado.

También ha reprochado que el Gobierno gallega siga "sin contestar" a "qué se planteó sobre el proyecto inicial" y sobre "la pérdida de ofertas de empleo". "No sabemos a qué se debe ese cambio", ha insistido antes de reiterar sus cuestionamientos sobre la viabilidad económica de la iniciativa.

"¿Por qué se condiciona a ayudas públicas? ¿Si la Xunta no cofinancia este proyecto, el proyecto sigue siendo viable? ¿Cierra ciclos económicos en la zona? Sobre esas cuestiones hay que manifestarse, no es solo decir 'sí' o 'no'", ha argumentado.

En todo caso, ha asegurado que los socialistas seguirán "insistiendo" en la cuestión del financiamiento y del cierre de ciclos productivos, "más allá de que parece que tenemos que esperar al primer trimestre de 2025 a que se conozcan los informes medioambientales que hagan los técnicos de la Xunta y de otras administraciones".

BNG: "ES UNA AUTÉNTICA BOMBA AMBIENTAL"

También preguntada en relación a este tema, la viceportavoz primera del BNG en la Cámara gallega, Olalla Rodil, ha señalado que el Bloque ve "con enorme preocupación" lo que, en su opinión, "está haciendo el PP": "Poner los recursos naturales al servicio de una empresa que es una auténtica bomba ambiental".

En este sentido, ha expuesto que "hasta el ámbito judicial ya reconoce que tal y como está diseñado, ese proyecto acabará judicializado".

En este contexto, ha insistido en que debe primar "el interés general de los gallegos" y, tal y como "está reclamando una mayoría social", el PP "frene ese disparate y no autorice la instalación de esa megacelulosa en A Ulloa".